Минск намерен приостановить действие соглашения с Киевом о переселенцах

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
В Минске готовят законопроект о приостановлении действия соглашения между Белоруссией и Украиной о регулировании процесса переселения. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты Национального собрания республики.
Законопроект уже находится на рассмотрении в комиссии по международным делам.
Первое чтение проекта пройдет 19 сентября в рамках десятой сессии парламента. Отмечается, что инициаторами приостановления договоренностей стало правительство республики. Поводом к такому решению стал дипломатический разрыв отношений между странами.
Ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что Белоруссия не применит ядерное оружие.
Читайте также:
В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией
Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией
Беларусь начала учения вблизи границ с Польшей и Литвой
Первое чтение проекта пройдет 19 сентября в рамках десятой сессии парламента. Отмечается, что инициаторами приостановления договоренностей стало правительство республики. Поводом к такому решению стал дипломатический разрыв отношений между странами.
Читайте также:
В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией
Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией
Беларусь начала учения вблизи границ с Польшей и Литвой
Анастасия Крестьянова