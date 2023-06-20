Минск предупредил о плачевных последствиях попытки госпереворота

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В МИД Белоруссии заявили, что попытки госпереворота обернутся плачевными последствиями для организаторов
Попытки произвести в Белоруссии государственный переворот, могут обернуться плачевными последствиями для организаторов и исполнителей. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на полях СМИД ОДКБ в Минске, пишет РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал информацию, которая ранее была опубликована в британской газете Sunday Times о том, что несколько сотен боевиков намерены произвести госпереворот в республике. Глаз подчеркнул, что Минск расценивает подобные замыслы как преступные. Он также предупредил, что те, кто планирует и попытается осуществить данные действия, столкнуться с плачевными последствиями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе готовят силовой сценарий захвата власти в Белоруссии.
Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал информацию, которая ранее была опубликована в британской газете Sunday Times о том, что несколько сотен боевиков намерены произвести госпереворот в республике. Глаз подчеркнул, что Минск расценивает подобные замыслы как преступные. Он также предупредил, что те, кто планирует и попытается осуществить данные действия, столкнуться с плачевными последствиями.
Анастасия Крестьянова