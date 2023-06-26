Минск заявил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
Бычек подчеркнул, что КГБ Беларуси находится в готовности к террористическим акциям и принимает необходимые меры в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко.
«Беглым террористам и Западу, который стоит за ними, не удастся добиться своих целей», — утверждал Бычек, добавив, что Минск располагает всеми ресурсами для своевременного пресечения возможных угроз.Он также уточнил, что процесс подготовки террористов происходит с использованием баз специальных подразделений, в том числе воинской части «Гром» в Польше, Союза стрелков Литвы и СБУ в Украине. По его словам, после прохождения подготовки боевики разрабатывают планы терактов и вторжения на территорию Беларуси.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе готовят силовой сценарий захвата власти в Белоруссии.