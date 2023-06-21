Минстрой компенсирует людям до 35 лет половину аренды жилья

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Минстрой России предложил компенсировать молодым людям половину оплаты за аренду жилья
В России планируется реализация программы, которая предполагает субсидирование расходов на аренду жилья для молодых людей до 35 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве строительства.
Заместитель руководителя министерства Никита Стасишин объяснил, что для участия в программе участникам необходимо одновременно откладывать деньги на первоначальный взнос для ипотечного кредита, с целью приобретения жилья в новом доме. Таким образом, государство будет поддерживать граждан в накоплении необходимой суммы для покупки недвижимости, внося компенсацию за половину стоимости аренды.
Министерство строительства ведет разработку программы в сотрудничестве с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Детали программы будут опубликованы в течение ближайших двух месяцев.
Ранее декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института РАНХиГС Оксана Ступникова рассказала, что в 2022 года наблюдался значительный рост темпов выдачи ипотечных кредитов, прирост которых составил 17,5%.
Заместитель руководителя министерства Никита Стасишин объяснил, что для участия в программе участникам необходимо одновременно откладывать деньги на первоначальный взнос для ипотечного кредита, с целью приобретения жилья в новом доме. Таким образом, государство будет поддерживать граждан в накоплении необходимой суммы для покупки недвижимости, внося компенсацию за половину стоимости аренды.
Ранее декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института РАНХиГС Оксана Ступникова рассказала, что в 2022 года наблюдался значительный рост темпов выдачи ипотечных кредитов, прирост которых составил 17,5%.
Артем Кузьмин