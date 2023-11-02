Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана

Фото: iStock/designer491
Вашингтон ввел экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных. Об этом сообщило американское министерство торговли.
Ранее сообщалось, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США. Госдеп США был намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Он выделит на эти цели 18 миллионов долларов.
Читайте также:
В санкционный список США попали несколько российских банков
Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин
Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ
Екатерина Коршунова