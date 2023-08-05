Минтранс Подмосковья: ДТП в Коломне будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии

Сегодня ночью на ул. Октябрьской революции в Коломне водитель наехал на пешеходов, которые переходил проезжую часть вне перехода. В результате чего один пешеход погиб и один ранен.

В Минтрансе Подмосковья отметили, наличие дорожного фактора будет определено по результатам работы следствия.

На расстоянии 150 метров от места ДТП оборудован регулируемый пешеходный переход. Освещение на участке есть.





Также, в ведомстве добавили, что ДТП будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии с участием Госавтоинспекции и муниципалитета. По результатам рассмотрения будут приняты оперативные меры для избежания повторных ДТП на данном участке дороги.