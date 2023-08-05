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Минтранс Подмосковья: ДТП в Коломне будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии

05 августа 2023, 12:42

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Сегодня ночью на ул. Октябрьской революции в Коломне водитель наехал на пешеходов, которые переходил проезжую часть вне перехода. В результате чего один пешеход погиб и один ранен.

В Минтрансе Подмосковья отметили, наличие дорожного фактора будет определено по результатам работы следствия.

На расстоянии 150 метров от места ДТП оборудован регулируемый пешеходный переход. Освещение на участке есть.


Также, в ведомстве добавили, что ДТП будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии с участием Госавтоинспекции и муниципалитета. По результатам рассмотрения будут приняты оперативные меры для избежания повторных ДТП на данном участке дороги.

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#дтп
#подмосковье
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Военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО»
05 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/alekseystemmer

Российские военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО». Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич в статье для издания InfoBRICS.
Учения «Океанский щит – 2023» показали, что НАТО не может контролировать море. А альянс, в свою очередь, «пошутил» о том, что Балтийское море – «озеро НАТО», совершенно забыв о том, что по нему проходят российские границы. Москва поспешила поставить стран-участниц НАТО на место.

Кроме того, Боснич отметил, что проведение военных учений Россией – обычная практика в ответ на агрессивные действия НАТО.  

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#россия
#военные учения
#море
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The Telegraph: Киев рискует лишиться ключевых союзников из-за Зеленского
05 августа 2023, 13:05

РИА Новости/Стрингер

Украина рискует лишиться ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за странных политических и военных ходов президента Зеленского. Такое мнение высказал обозреватель издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.
В своей публикации он отметил, что на фоне провала украинского контрнаступления Зеленский позволил себе истеричные выпады в сторону союзников, помощь которых показалась ему недостаточной. Кроме того, он санкционировал нападение украинских беспилотников на Москву, что только добавило западным политикам нервозности. Журналист отметил, что последние недели выдались для киевского правительства крайне неспокойными.

Контрнаступление ВСУ явно терпит неудачу: украинцам даже не удалось прорвать российскую оборону, не говоря уже о том, чтобы потеснить войска армии РФ на какие-то значительные расстояния. Понять недовольство киевской верхушки можно, но Украина играет с огнем. Как бы они ни были раздражены, они рискуют потерять своих союзников, заключил обозреватель.

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#украина
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#зеленский
#рф
#контрнаступление
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Украина не имеет возможностей для восполнения запасов ядерного арсенала
05 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/Gerasimov174

Украина уже не сможет восстановить ядерный арсенал, который был до СВО. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, его слова приводит в своём Telegram-канале издание «Страна.ua»
Он сообщил, что Украина вряд ли сможет восстановить свой арсенал, поскольку это очень сложно как с точки зрения политики, так и со стороны технологий.

Кроме того, Данилов уточнил, что есть страны, которых оружием снабжает НАТО. Однако пока неизвестно, будет ли это работать в отношении Украины.

Ранее, в апреле этого года, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина способна за несколько месяцев создать новое ядерное оружие.

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#ядерное оружие
#украина
#вооружение
#сво
#нато
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Dawn: Бывший премьер Пакистана Хан приговорен к трем годам тюрьмы за мошенничество
05 августа 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Суд в Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения. Он был обвиняемым по делу о мошенничестве, связанным с продажей ценностей, хранившихся в Тошахане, государственной сокровищнице.
В октябре 2022 года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата и права избрания или назначения в региональные либо федеральные законодательные органы страны, напоминает местное издание Dawn. Это произошло после того, как специальная комиссия установила, что экс-премьер продал 52 различных ценности и подарка, хранившихся в государственной сокровищнице, на сумму более 630 тысяч долларов.

9 мая нынешнего года бывшего премьера задержала экономическая разведка Пакистана. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Также Хан обвинялся в терроризме и организации беспорядков, так как после его ареста в стране начались народные волнения. Позже его выпустили под залог. Теперь по приговору суда Имран Хан будет отбывать трехлетнее тюремное заключение.

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#разведка
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Володин: Вашингтон готовит Тайваню участь Украины
05 августа 2023, 11:14

Фото: сайт Кремля

Намереваясь закупить вооружения для Тайваня за счет средств, выделенных на поддержку киевского режима, американский президент совершает ошибку и готовит Тайваню участь Украины. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В связи с очередной попыткой Соединенных Штатов спровоцировать новый геополитический конфликт, на этот раз направленный против Китая, у парламентария возникли большие претензии к Организации Объединенных Наций. Он считает, что ООН должна решительно осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая любой ценой сохранить себя в неприкосновенности.

Киевский режим не оправдал ожиданий западных союзников. Предвидя крах своей политики на украинском направлении, США ищут спасения в новом конфликте, чтобы сохранить хотя бы остатки своей рушащейся гегемонии. На словах придерживаясь доктрины «одного Китая», американская администрация делает все для того, чтобы Тайвань стал анти-Китаем. Если ООН не способна предотвратить очередной конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла в ее существовании ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций, заключил Володин.

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#сша
#конфликт
#безопасность
#администрация
#режим
#оон
#володин
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Захарова: Посольство США может обратиться в МИД РФ за разъяснениями по зерновой сделке
05 августа 2023, 10:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила представителю посольства США в Москве обратиться в ведомство для того, чтобы выяснить требования к восстановлению зерновой сделки, которые не может понять Вашингтон. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что координатор санкционной политики Госдепа США Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон не понимает, чего требует Москва, поэтому ей нужно чётко дать все разъяснения.

Захарова, комментируя слова О’Брайена, сказала, что вся необходимая информация о выполнении второй части договорённости «черноморская инициатива», подписанной Генсеком ООН, имеется на сайте МИД России. Если этого недостаточно, то представитель консульства США может напрямую обратиться в ведомство.

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#мид рф
#мария сша
#зерновая сделка
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NYT: Зеленский признаёт, что Запад начнёт требовать проведения мирных переговоров с Москвой
05 августа 2023, 10:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что знает о намерениях Запада потребовать мирных переговоров с Москвой. Об этом сообщает газета New York Times.
Зеленский в беседе со своими дипломатами отметил, что ситуация накаляется и приведёт к тому, что Запад будет настойчиво требовать проведения мирных переговоров.

Кроме того, журналисты указывают на стремление президента Украины к сохранению поддержки Запада. Контрнаступление ВСУ, которое ничего не изменило, разочаровало западных коллег, поставляющих вооружение в огромных количествах. Теперь Киеву нужно срочно искать новую поддержку или пытаться вернуть прежнюю.

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#владимир зеленский
#украина
#европа
#сша
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Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам Гособоронзаказа
05 августа 2023, 09:09

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер России, глава министерства промышленности торговли РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки войск.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России. В совещании также принимал участие начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также министр обороны России Сергей Шойгу вручил боевые награды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр», отличившимся при выполнении боевых задач на Краснолиманском направлении. Он вручил бойцам ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, получили в награду именное стрелковое оружие.

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#министр
#минобороны
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Китай недоволен действиями российских пограничников
Bloomberg: Пекин потребовал от Москвы расследовать жесткое обращение с китайцами на границе с Казахстаном
05 августа 2023, 07:12

Фото: iStock/seungyeon_kim

Китайское посольство в Москве потребовало от российских властей официальных объяснений «жестким и чрезмерным» действиям пограничников РФ при задержании нескольких граждан Китая на российско-казахстанской границе. Об этом пишет американское издание Bloomberg.
Согласно официальному заявлению МИД Китая, опубликованному в социальной сети WeChat, 29 июля пятеро граждан КНР не смогли въехать в РФ с территории Казахстана, поскольку их туристические визы были аннулированы после четырехчасового допроса российскими пограничниками.

Пекин считает такие действия неправомерными на основании видео, которое предоставили сами участники этой истории, и настаивает на том, что Москва должна «немедленно выяснить причину происшествия и принять активные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Заметим, что со ни со стороны МИД России, ни со стороны ФСБ, в ведении которой находится российская погранслужба, до сих пор не поступило никаких комментариев по ситуации.

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#россия
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