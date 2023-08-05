Минтранс Подмосковья: ДТП в Коломне будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии

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В Минтрансе Подмосковья отметили, наличие дорожного фактора будет определено по результатам работы следствия.
На расстоянии 150 метров от места ДТП оборудован регулируемый пешеходный переход. Освещение на участке есть.
Также, в ведомстве добавили, что ДТП будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии с участием Госавтоинспекции и муниципалитета. По результатам рассмотрения будут приняты оперативные меры для избежания повторных ДТП на данном участке дороги.Читайте также:
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