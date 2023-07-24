Минтруд представил проект материальной помощи родителям пострадавших в СВО детей

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Минтруд РФ подготовил проект, согласно которому родители детей, пострадавших в зоне СВО, единовременно получат 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, главы регионов, согласно проекту, должны обеспечить пострадавшим детям ежегодный отдых и оздоровительные процедуры, если необходимо – проведение санаторно-курортного лечения.
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