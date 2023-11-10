Минюст пополнил реестр иностранных агентов

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В пятницу, 10 ноября, Минюст России внес изменения в реестр иностранных агентов, включив в него новые имена.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, стали признанными иноагентами псковский политик Алексей Малов и журналист Сергей Колдобский (Шелин), а также проект «Гроза» и издание «Кедр.медиа».
По словам представителей Минюста, Сергей Колдобский «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и участвовал в создании сообщений и материалов, связанных с иностранными агентами. Алексей Малов, проживающий за пределами России, также участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.
Проект «Гроза» активно распространял информацию, направленную на формирование негативного образа России, а также недостоверные сведения о решениях и политике российских властей.
«Кедр.медиа» также принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности, а также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.
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По словам представителей Минюста, Сергей Колдобский «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и участвовал в создании сообщений и материалов, связанных с иностранными агентами. Алексей Малов, проживающий за пределами России, также участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.
«Кедр.медиа» также принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности, а также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.
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Артем Кузьмин