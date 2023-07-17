Минюст России включил «Новую газету. Европа» в реестр нежелательных организаций

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Министерство юстиции признало нежелательной деятельность на территории России латвийской НПО «Новая газета Европа»*.
Организация была включена в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 28 июня. В ходе проведения проверки деятельности латвийского издания, было установлено, что некоторые статьи содержали в себе ложные сведения, в том числе, касаемые специальной военной операции.
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