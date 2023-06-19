Минюст РФ: Признание «Ельцин Центра» иноагентом невозможно

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Минюст России заявил, что признание Ельцин-центра иноагентом невозможно, в связи с законодательством
В Министерстве юстиции заявили, что признание «Ельцин-центра» иноагентом, в настоящее время, невозможно. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
По данным ведомства, провести проверку в отношении центра, как и признать его иноагентом не представляется возможным, в связи с нынешним законодательством. В Минюсте пояснили, что закон о музеях бывших президентов России, не позволяет провести соответствующие проверки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кремле прокомментировали проверки в «Ельцин-центре»
По данным ведомства, провести проверку в отношении центра, как и признать его иноагентом не представляется возможным, в связи с нынешним законодательством. В Минюсте пояснили, что закон о музеях бывших президентов России, не позволяет провести соответствующие проверки.
Анастасия Крестьянова