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Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву

Минюст США добивается разрешения передать замороженные активы России Киеву
04 сентября 2023, 04:51
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Министерство юстиции США прилагает усилия для того, чтобы получить разрешение на использование активов Российской Федерации на сумму более 1 миллиарда долларов, которые были подвергнуты международным санкциям, с целью их выделения в помощь Украине. Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает РИА Новости.

«Мы стремимся к получению согласия от Конгресса на использование этих средств в интересах украинского народа», - подчеркнула Монако.
Этот шаг предпринимается в контексте рассмотрения дальнейшей судьбы замороженных активов России.

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#сша
#байден
#переговоры
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В США заявили о создании неумеющей воевать армии
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создают неумеющую воевать армию
04 сентября 2023, 05:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Соединенных Штатах в настоящее время формируется армия, которая не обладает необходимыми навыками боевых действий, передает РИА Новости.
Он выразил мнение, что для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил ассоциируется с присоединением к различным движениям и организациям, таким как антифа, движение Black Lives Matter, трансгендерное лобби и профсоюз учителей.

Экс-советник Пентагона призвал к честному анализу фактов и подчеркнул, что ситуация в Вооруженных силах США требует серьезных изменений и усовершенствований.

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#дом
#армия
#мнение
#всу
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Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT
Турция вела переговоры с Западом по РСХБ и SWIFT, выступая за надежные гарантии
04 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/Aleksandr Bunin

Анкара проводила переговоры с западными странами относительно возможности восстановления связи Россельхозбанка (РСХБ) с международной финансовой системой SWIFT. Турецкая сторона высказывала свою позицию, говоря, что в случае предоставления надежных гарантий, она рассматривает возможность восстановления черноморской зерновой инициативы, передает РИА Новости.
Источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке, подчеркнул, что важно получить четкие и надежные обещания от западных партнеров. Эти переговоры велись как с администрацией турецкого лидера, так и с российскими коллегами. Кроме того, российская сторона также подчеркнула важность четких и надежных гарантий в этом контексте.

Новый пакет предложений ООН относительно зерновой сделки включает в себя идею переподключения Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

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#сделки
#оон
#переговоры
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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом
04 сентября 2023, 05:31

Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-35 из Центрального военного округа (ЦВО) выполнили успешную миссию по уничтожению опорного пункта Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении Краснолиманского, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.
Действия вертолетов включали поражение вражеской живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта ВСУ с использованием как управляемых, так и неуправляемых ракет. Важно отметить, что некоторые ракеты были запущены с кабрирования.

Как уточнили в ведомстве, летчики вертолетов Ка-52 и Ми-35 прибегли к тактике маневрирования на очень малой высоте и умелому использованию рельефа местности, чтобы избежать средств противовоздушной обороны противника.

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#ракеты
#крушение
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Генерал ВКС США Солтцман предупредил об угрозе разрушительной войны
04 сентября 2023, 05:14

Фото: iStock/Leonid Ikan

Война в космосе может поставить под угрозу жизнь всего человечества.
Об этом заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман изданию Newsweek.
 
«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий. Такая война может изменить жизнь людей на многие века вперёд», — сказал Ченс Солтцман.
 По его словам, в результате такой войны космос засорится на много поколений вперёд. По мнению генерала, чтобы достичь военные цели, США необходимо лишить противника способности осуществлять нацеливание на американские спутники. Это война в её традиционном смысле, сказал в заключении Солтцман.
 
Первое оружие, которое могло летать в космос, было изобретено в нацистской Германии. Космические силы в РФ появились в 1992 году, а в 2015 они были включены в состав ВВС. Тогда же космические силы появились в ВС Китая. Сейчас всё больше стран работают над созданием военных структур, ориентированных на космос.

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#война
#космос
#оружие
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Российские войска поразили пункт управления ВСУ под Времевкой
МО: российские войска поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки
04 сентября 2023, 05:02

Фото: iStock/Alexyz3d

Поддерживаемые артиллерией передовые подразделения Вооруженных Сил России нанесли удар по пункту управления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), который находится западнее населенного пункта Времевка. Также были атакованы временные места дислокации украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в интервью РИА Новости.
«Передовые подразделения группировки „Восток“, подкрепленные реактивной и ствольной артиллерией, атаковали пункт управления ВСУ, находящийся к западу от Времевки, а также временные места размещения боевиков в Старомайорске, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики», — отметил он.
Кроме того, экипажи российских бомбардировщиков, штурмовиков и армейской авиации нанесли удары по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского, совхоза «Октябрь» и севернее Владимировки.

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#новости
#сво
#всу
#вс рф
#донецк
#ракеты
#удар
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Байден высказался об отставке Резникова с поста министра обороны Украины
Байден заявил, что знает об отставке Резникова с поста министра обороны Украины
04 сентября 2023, 03:30

Фото: сайт Кремля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что он ознакомлен с решением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Алексея Резникова с поста министра обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский использует тему невозможности проведения выборов для удержания власти. Об этом сообщает иранское издание Hamshahri

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — говорится в сообщении.
Автор добавил, что с начала российской специальной военной операции украинский лидер неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также повлияло на дату выборов.

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#сша
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#байден
#переговоры
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В США предупредили украинцев о катастрофе из-за «тумана неизвестности»
NI: кассетные боеприпасы представляют угрозу для ВСУ из-за тумана неизвестности
04 сентября 2023, 03:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Используя предоставленные Западом кассетные боеприпасы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не только нанести вред себе, но и представлять опасность для мирного населения из-за ограниченной доступности разведывательной информации. Об этом отмечает обозреватель из National Interest по имени Саадаин Гардези.

Автор подчеркивает, что поскольку эти боеприпасы были распределены по различным артиллерийским подразделениям, существует риск их несанкционированного или случайного использования в условиях, которые обычно описываются как «туман неизвестности». Термин «туман неизвестности» означает отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.

Кроме того, журналист отмечает, что боеприпасы кассетного типа известны своей ненадежностью из-за высокого процента отказов и брака. Когда это сочетается с их широким разбросом, это может представлять долгосрочную угрозу для местных жителей.

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#всу
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В США призвали власти начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки!»
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал США начать переговоры по Украине
04 сентября 2023, 02:45

Фото: iStock/alzay

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в социальной Twitter, призывая Соединенные Штаты начать переговоры по Украине и побудить Киев к диалогу с Москвой.
Эксперт подчеркнул, что настоящее время представляет собой подходящий момент для таких шагов. Он отметил, что именно Вашингтону, а не Москве, необходимо искать выход из разнообразных кризисов. Макгрегор призвал к миру и согласию, называя это необходимыми шагами.

Полковник Макгрегор также отметил, что текущая обстановка требует решительных действий со стороны американского правительства. Среди актуальных проблем он выделил конфликт на Украине, экономические затруднения в Соединенных Штатах, увеличение уровня преступности и миграционный кризис.

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#кризис
#запад
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ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
04 сентября 2023, 01:50

Фото: iStock/frantic00

Украинские вооруженные силы за прошедшие сутки провели 75 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Согласно сообщению, за последние сутки украинские вооруженные силы 47 раз обстреливали районы на донецком направлении, используя ракетные системы залпового огня, артиллерию калибром 155 миллиметров, включая снаряды с кассетной боевой частью. На горловском направлении было зафиксировано 24 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров, также с кассетными боевыми частями. В ясиноватском направлении произошло 4 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов в республике: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка.

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