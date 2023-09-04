Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву

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Министерство юстиции США прилагает усилия для того, чтобы получить разрешение на использование активов Российской Федерации на сумму более 1 миллиарда долларов, которые были подвергнуты международным санкциям, с целью их выделения в помощь Украине. Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает РИА Новости.
«Мы стремимся к получению согласия от Конгресса на использование этих средств в интересах украинского народа», - подчеркнула Монако.Этот шаг предпринимается в контексте рассмотрения дальнейшей судьбы замороженных активов России.
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