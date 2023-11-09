Минюст США начал расследовать дело борделей, чьими клиентами были чиновники

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Минюст США обвиняет трёх человек в организации секс-услуг.
О раскрытии сети элитных публичных домов в Вашингтоне и Бостоне, чьими клиентами были сотни высокопоставленных клиентов, чиновники и военные, пишет газета The New York Times.
Имена клиентов не раскрываются. Трём людям предъявлены обвинения в использовании «тактики принуждения», чтобы привлечь женщин к оказанию сексуальных услуг. Клиенты за услуги интимного характера платили от 350 до 600 долларов в час.
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«Клиентами являлись врачи, юристы, бухгалтеры, выборные должностные лица, руководители высокотехнологичных и фармкомпаний, военные офицеры, господрядчики, профессора, учёные», — рассказал исполняющий обязанности прокурора США в Бостоне Джошуа Леви.
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Мария Фирсова