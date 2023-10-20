Минюст внёс в реестр иноагентов бывшего замглавы МИД РФ Кунадзе*

Фото: iStock/vladj55
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе*. Об этом гласит информация, опубликованная на сайте ведомства.
Помимо Кунадзе*, в реестр попали журналист, главный редактор издания, также внесённого в список иноагентов, Илья Косыгин*. И политолог Михаил Савва*, который выступил против проведения Россией спецоперации на Украине.
Читайте также:
Журналист Муратов* обжаловал решение о внесении его в реестр иноагентов
Писателю Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова