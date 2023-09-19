Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване

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В результате столкновений между протестующими и полицией у здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, из которых 16 были полицейскими и 18 — гражданскими лицами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении.
Согласно предварительным данным, 17 пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны, в то время как 16 пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением. Один человек был прооперирован.
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Артем Кузьмин