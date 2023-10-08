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Минздрав Палестины: Число погибших в боестолкновениях превысило 420 человек

08 октября 2023, 23:14
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

В результате израильских авиаударов по сектору Газа и боестолкновений на Западном берегу реки Иордан погибло уже 424 палестинца. Об этом сообщило министерство здравоохранения частично признанной автономии.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.


Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

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#погибшие
#израиль
#война
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В США обвинили Украину в поставках оружия ХАМАС
Конгрессвумен США Грин: ХАМАС мог получить оружие с Украины
08 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/alexkich

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявил, что американское оружие, применяемое бойцами палестинского движения ХАМАС против Израиля, могло быть получено Афганистаном от Украины. Об этом она написала в социальной сети Х.
Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — говорится в публикации.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#сша
#израиль
#армия
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ТАСС: Совбез ООН начал закрытую встречу по ситуации вокруг сектора Газа
08 октября 2023, 23:35

Фото: iStock/Askolds

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил заместитель постпреда США при Организации Роберт Вуд, Вашингтон ждёт, что все члены Совета Безопасности единогласно осудят атаку на Израиль со стороны боевиков движения ХАМАС. В то же самое время он подчеркнул, что ждать принятия какой-либо официальной резолюции с осуждением не стоит.

В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь ещё до начала заседания заметил, что официальный Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию с Израилем.  Он обвинил израильское правительство в ограничении ресурсов, а именно, в получении воды, пропитания и электроэнергии для жителей Газы.

Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны. Кроме того, Аббас запросил гуманитарную помощь в виде всех необходимых ресурсов для находящихся в секторе Газа людей.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.


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#оон
#израиль
#сша
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В Польше проигнорировали Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: чиновники не встретили Зеленского в Польше
08 октября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Польские политики не встретили президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в страну. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что Зеленский приехал в Польшу сразу после посещения канадского парламента, где случился конфликт с украинским нацистом, который взбудоражил общественность многих стран. 

Во время визита в Польшу Зеленского не поприветствовал ни один чиновник, что говорит о крайне напряжённых взаимоотношениях между странами.

Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что для восстановления отношений с Украиной придётся приложить много усилий. 

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#польша
#украина
#владимир зеленский
#конфликт
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США анонсировали оказание помощи Израилю
По распоряжению Байдена США окажет дополнительную помощь Израилю
08 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США окажут дополнительную помощь Израилю для противостояния палестинскому движению ХАМАС. Такое распоряжение отдал президент США Джо Байден.
В Белом доме подчеркнули, что Байден будет получать актуальную информацию о ходе боевых действий на территории Израиля. А администрация президента продолжит сотрудничать с партнёрами из Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при выполнении которого на Ближнем Востоке удастся восстановить спокойствие и мир. По его мнению, этим условием является независимость Палестины. Таким образом, Турция выступает за принятие резолюции ООН от 1967 года о создании суверенного государства Палестина. 

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#сша
#джозеф байден
#израиль
#помощь
#война
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Израиль заранее не знал о намерениях боевиков ХАМАС произвести атаку
Haaretz: у Израиля не было разведданных о начале боевого столкновения с ХАМАС
08 октября 2023, 19:39

Фото: iStock/butenkow

У Израиля не было разведданных о намерениях боевиков ХАМАС совершить атаку, поэтому властям потребовалось несколько часов для переброски войск в обстреливаемые регионы. Об этом сообщает газета Haaretz.
Уточняется, что уже после начала непосредственного столкновения Армии обороны Израиля и боевиков ХАМАС вооружённым силам Израиля потребовалось время, чтобы осознать масштаб разворачивающихся событий.

Кроме того, замедлила переброску войск плохо подготовленная тактика транспортировки солдат. Многим военным приходилось использовать личные автомобили или просить родственников и друзей довести их до границы с сектором Газа. 

Также на прошлой неделе израильские политики пришли к выводу, что ХАМАС, напротив, стремятся всеми способами избежать вооружённого конфликта, чтобы не рисковать жизнями жителей сектора Газа.

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#израиль
#война
#нападение
#обстрел
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Эрдоган: Залог мира на Ближнем Востоке — независимость Палестины
08 октября 2023, 19:21

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при котором возможно установление мира и спокойствия на Ближнем Востоке. По его мнению, для этого необходима независимость Палестины.
Ранее о единственном способе урегулирования палестино-израильского конфликта также говорил спикер турецкого парламента Нурман Куртулмуш. Политик считает, что для этого необходима реализация резолюции ООН от 1967 года о создании независимого государства Палестина. Также Куртулмуш назвал красной линией для мусульман сохранение статуса мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима. Он отметил, что никакие нападения на мусульманскую святыню неприемлемы.

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что достижение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при решении палестинской проблемы. В бесконечном разжигании огня нет необходимости, а у справедливого мира не будет ущемленных и проигравших, заключил турецкий лидер.

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#лидер
#оон
#турция
#президент
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CNN: Стратегия Путина на истощение Запада приносит успех
08 октября 2023, 18:58

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Запад всеми силами пытается догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Стратегия Путина на истощение союзников Киева приносит свои плоды.
По словам обозревателя CNN Натана Ходжа, США производят в месяц 14 тысяч снарядов 155-го калибра, а ежедневный расход Украины при этом доходит порой до пяти тысяч снарядов. Журналист констатирует: Путин верно отметил тот факт, что союзники Киева ведут отчаянную гонку с промышленной базой Москвы.

По мнению Ходжа, Россия настроена на долгое противостояние и готова к нему, в то время как последние события на Западе показывают, что такая стратегия может сработать. Американский президент подписал временное постановление о бюджете, чтобы предотвратить остановку работы правительства, и там нет пункта о поддержке Киева, по крайней мере, в течение следующих 45 дней. Американский лидер заявляет, что поддержка Украины продолжится, но отсутствие в законопроекте пункта о предоставлении восточноевропейской стране финансовой помощи говорит о том, что время Киева на исходе, подытожил Ходж.

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#россия
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#президент
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#путин
#украина
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В МИД Польши призвали главу МИД Палестины осудить атаку на Израиль
08 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/delray77

Министр иностранных дел Польши Збигнев в ходе телефонного разговора призвал своего коллегу из палестинского МИД Рияда аль-Малики осудили атаку на Израиль.
В соцсети X он рассказал о разговоре с министром иностранных дел Палестины. Он призвал к региональной координации, которая позволит остановить боевые действия, жертвами которых стали уже тысячи мирных жителей. 

Также Збигнев потребовал от аль-Малики осуждения действий палестинского радикального движения ХАМАС на территории Израиля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал атаку палестинских боевиков на Израиль, назвав её варварской и возмутительной. 

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#мид
#польша
#израиль
#война
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На фоне паники жители Тель-Авива опустошают прилавки магазинов
08 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Н второй день день обострения палестино-израильского конфликта жители Тель-Авива и других городов принялись в панике запасаться продуктами наперед. С полок супермаркетов с невероятной скоростью стали исчезать многие товары первой необходимости.
Прилавки магазинов, особенно в крупных городах, постепенно пустеют, сообщает телеграм-канал Readovka. Уже далеко не везде есть в продаже хлеб, молоко, яйца, крупа. У касс собираются огромные очереди из людей разных возрастов, которые в спешке пытаются успеть приобрести все самое необходимое. Израильские СМИ пишут, что люди закупают продукты для гуманитарной помощи, но с этой версией не согласуется ажиотаж, который возникает в магазинах.

Сегодня днем власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

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