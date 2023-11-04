Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников в секторе Газа

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Около 150 медицинских работников скончались в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.
Об этом 4 ноября сообщает палестинское информационное агентство WAFA, ссылаясь на данные Минздрава.
Израиль совершил 130 атак на сектор здравоохранения Палестины. Жертвами ударов оказались 150 медработников и 43 сотрудника гражданской обороны. Повреждения получили около 50 автомобилей скорой помощи, 27 из них полностью вывели из строя.
Минздрав уточняет, что число погибших в палестинском анклаве достигло 9 425 человек, ранены более 25 тысяч жителей.
Ранее сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в социальной сети X заявила, что президент США Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа.
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Израиль совершил 130 атак на сектор здравоохранения Палестины. Жертвами ударов оказались 150 медработников и 43 сотрудника гражданской обороны. Повреждения получили около 50 автомобилей скорой помощи, 27 из них полностью вывели из строя.
Ранее сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в социальной сети X заявила, что президент США Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа.
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Мария Фирсова