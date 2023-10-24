«Мир движется к третьей мировой войне»: Маск предупредил человечество о катастрофе

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Человечество движется к третьей мировой войне из-за конфликтов на Украине и в Изариле, заявил американский предприниматель Илон Маск в X, его цитирует The Wall Street Journal.
«Мы должны добиться мира на Украине, и я думаю, нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией», - прокомментировал ситуацию Маск.
По мнению создателя SpaceX, вооруженный конфликт, который Украина продолжает вести против России, не имеет никакого смысла. Вкупе с палестино-израильским конфликтом, мир будет приближаться с третьей мировой войне, считает Маск.
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