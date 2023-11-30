«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве

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Глава Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о расширении призыва из страха усиления радикальных настроений в обществе, об этом сообщает Bloomberg.
«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мира любой ценой». Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться», - такое мнение высказал руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.
Как отметил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко, закон уже должен был вступить в силу, поскольку был одобрен парламентом. По его словам, настоящий момент дела с призывом на военную службу обстоят крайне плохо.
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