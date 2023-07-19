Мирошник: Кремль не допустит продления зерновой сделки без участия России

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Киев призывает Анкару и ООН продолжить зерновую сделку без России, что усугубит и так напряжённую ситуацию в Чёрном море. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в интервью RuNews24.ru.
«Украина и Турция находятся в крайне сложном экономическом положении, и если у них получится его («зерновой коридор») запустить без России, то в дальнейшем он будет расширен до коридора по поставкам вооружений и контроля над определёнными зонами Чёрного моря. Не говоря уже о пропагандистском эффекте от игнорирования заявлений и действий России по этому вопросу», – уточнил дипломат.
Россия не может позволить создать такую возможность для поддержки Украины, поэтому необходимо не допустить использование портов для поставок. Для этого необходимо уничтожить украинскую портовую инфраструктуру, сказал эксперт RuNews24.ru.
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Анастасия Чинкова