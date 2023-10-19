Миротворцы РФ выставили 10 постов в Карабахе

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Российские миротворцы выставили 10 постов в Карабахе для обеспечения безопасности в регионе.
«Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 10 постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населённых пунктов Карабаха», — приводит РИА Новости соответствующих текст бюллетеня Минобороны.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Так, по словам Галузина, точка в конфликте ещё не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.
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