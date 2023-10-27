Мировая война: как Байден приказал ударить по Сирии и за что «ответят» арабы

Американские военные нанесли удары с помощью истребителей по военным базам в Сирии, объяснив это тем, что прежде атаке подверглись объекты США, расположенные в регионе. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях на Ближнем Востоке и о том, зачем палестинская группировка ХАМАС прибыла в Москву.