Мировая война: как Байден приказал ударить по Сирии и за что «ответят» арабы

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Американские военные нанесли удары с помощью истребителей по военным базам в Сирии, объяснив это тем, что прежде атаке подверглись объекты США, расположенные в регионе. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях на Ближнем Востоке и о том, зачем палестинская группировка ХАМАС прибыла в Москву.
Армия Израиля провела второй рейд в Газе
Минувшей ночью израильская армия обороны (ЦАХАЛ) вновь провела наземный рейд на территории сектора Газа. Об этом сообщает издание Jerusalem Post. В результате военной операции, были уничтожены и получили повреждения несколько военных объектов палестинского движения ХАМАС.
Пентагон: США разместят на Ближнем Востоке 900 своих военнослужащих
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США намерены перебросить на Ближний Восток около 900 военнослужащих. По его словам, в первую очередь в регион будут направлены операторы систем ПВО.
Делегация палестинской группировки ХАМАС во главе с членом политбюро формирования Абу Марзуком прибыла в Москву, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Темой переговоров стала ситуация в секторе Газа. Стороны обсудили возможные варианты разрешения ближневосточного конфликта, а также вопрос освобождения заложников и эвакуацию мирных граждан из опасных районов анклава. Издание РИА Новости сообщает, что в ходе переговоров Россия подтвердила свою позицию в пользу реализации решения международного сообщества, которое предполагает создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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США нанесли удары по иранским объектам в Сирии
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по приказу действующего президента США Джо Байдена, американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии с помощью истребителей. Целью военных США стали склады с оружием и боеприпасами, которые использовали иранские группировки. Остин подчеркнул, что политика Вашингтона остается прежней, и военные действия не связаны с ближневосточным конфликтом. Руководитель оборонного ведомства США заявил, что удары по складам с оружием в Сирии стали ответом на атаки против американцев. Напомним, 17 октября в Ираке и Сирии было совершено несколько нападений на американские базы. В результате удара по военным объектам США, погиб один военнослужащий, более 20 получили ранения.
Конфликт Израиля и Палестины
Длящийся на протяжении 75 лет конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда члены палестинской группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и начали обстрел региона, заняв несколько районов и военных объектов. Ответными действиями ЦАХАЛа стало решение о проведении военной операции в секторе Газа.
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