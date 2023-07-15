Mirror: Забастовки на складе Минобороны Великобритании усложнят поставки ракет на Украину

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Забастовки работников оружейного склада Министерства обороны Великобритании могут осложнить поставки ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину. Об этом сообщает газеты Mirror
Издание уточняет, что продолжение недовольств может оказать влияние на поставки оружия на Украину. В связи с этим, Минобороны Великобритании приняло «чрезвычайные меры».
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Анастасия Чинкова