Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана

Фото: сайт Кремля
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соответствии с законом по результатам выборов переизбран на новый срок. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
Отмечается, что Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов.
Сообщается, в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам председателя ЦИК Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.
Низамходжаев дополнил, что выборы прошли прозрачно и демократично.
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Сообщается, в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам председателя ЦИК Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.
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Екатерина Коршунова