Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана

Мирзиёева переизбрали президентом Узбекистана

10 июля 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соответствии с законом по результатам выборов переизбран на новый срок. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
Отмечается, что Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов.

Сообщается, в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам председателя ЦИК Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.


Низамходжаев дополнил, что выборы прошли прозрачно и демократично.

Читайте также:

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК

Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Мирзиеев: Узбекистан и Россия всегда будут вместе
#Узбекистан
#Мирзиеев
#выборы
#президент
Читайте нас в
В МИД КНР прокомментировали поставки кассетных бомб США Украине
10 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/awdebenham

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала поставки кассетных бомб США Киеву и заявила, что нельзя подливать масло в огонь в украинском конфликте.
Решение о поставке Украине кассетных боеприпасов может привести к гуманитарным проблемам, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В дипломатическом ведомстве также назвали передачу кассетных бомб - безответственной. 

Накануне, Белый дом принял решение поставлять Украине кассетные боеприпасы. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Киев предоставил письменные гарантии того, что не будет использовать вооружение по целям на территории России. 

Читайте также: 

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»

Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»

В Пекине прокомментировали слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

#МИД КНР
#Украина
#кассетные бомбы
Читайте нас в
Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана
10 июля 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан.
Глава государства также выразил уверенность в том, что страны будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество. 

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. Президент РФ отметил высокий политический авторитет коллеги и широкую поддержку населения. 

Читайте также:

Путин высказался о попытках запретить российскую культуру

Путин обратился к участникам Форума будущих технологий

Путин рассказал, как относится к вступлению Белоруссии в ШОС

 
#Путин
#Узбекистан
#выборы
#президент
Читайте нас в
Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР тяжелой, но полностью контролируемой
10 июля 2023, 09:36

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается тяжелой, но полностью контролируемой.
Он отметил, что противник осуществляет попытки отбить российские позиции. ВС РФ не только держат линию обороны, но и улучшают позиции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин также сообщил, что ВСУ не направляют крупные силы в бой, как делали в начале наступления. Они действуют малыми группами. В Артемовске ВСУ постоянно проводят обстрелы, из-за чего разминирование в настоящее время ​не представляется возможным. ​Глава региона добавил, что несмотря на сложность ситуации, она полностью контролируема. 

Читайте также: 

Пушилин сообщил, что вся Клещеевка находится под контролем ВС РФ

Пушилин оценил первый этап контрнаступления ВСУ

Пушилин потребовал ликвидировать МИД ДНР
#Пушилин
#СВО
#Украина
#ДНР
#Россия
Читайте нас в
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана объявил ЦИК
10 июля 2023, 09:13

Фото: iStock/rarrarorro

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах главы государства с 87,05%.
Кандидат от либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидирует в президентской гонке, согласно подсчету голосов. По данным ЦИК, за действующего президента отдали голос 87,05% избирателей.

Напомним, накануне замглавы ЦИК Кучкаров сообщил о том, что досрочные выборы признаны состоявшимися.

Читайте также:  

Узбекистан с октября начнет поставки российского газа

В Узбекистане смогут досрочно избирать президента

Стало известно о значительном увеличении числа рейсов из Петербурга в Узбекистан

#Узбекистан
#выборы
#президент
Читайте нас в
Илон Маск: РФ займет гораздо больше территорий в ходе контратаки
10 июля 2023, 08:13

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что после неудачного украинского наступления и огромных потерь ВСУ российская армия займет гораздо больше территорий в ходе контратаки.
Он пояснил, что Россия превосходит Украину численностью и соотношение военных примерно 4:1. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.

Американский предприниматель отметил, что Россия одержит победу в конфликте даже при условии равных потерь с обеих сторон. По ​прогнозам Маска, России удастся занять больше территорий при контратаке, после неудачного наступления украинских подразделений. 

Читайте также: 

Маска встревожила возможная «американизация» конфликта на Украине

Илон Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

Маск назвал причину неудач немецких танков Leopard на Украине
#Илон Маск
#ВСУ
#наступление
#потери
#Россия
Читайте нас в
Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
10 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Andrey Iudin

Переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана остались последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой.
Переговоры двух президентов могут изменить ситуацию по зерновой сделке. Об этом изданию РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом переговоров государственных лидеров. 

По словам собеседника агентства, в условиях сложного периода, переговоры президентов по вопросу продления зернового соглашения могут изменить ситуацию. Беседа лидеров - единственная надежда на положительное решение.

Напомним, ранее в МИД РФ озвучили сроки окончания зернового соглашения. По мнению замглавы дипломатического ведомства Сергея Вершинина, зерновая сделка может завершиться 18 июля.

Читайте также: 

РИА Новости: Переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

Песков: У России нет предпосылок для продления зерновой сделки

Лавров оценил возможность продления зерновой сделки

#зерновая сделка
#продление
#Россия
Читайте нас в
НАТО объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины
10 июля 2023, 06:36

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО объявит о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры с целью поддержки Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Уточняются, что в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля будет сделано соответствующее объявление. В том числе, к нему присоединятся Франция, ФРГ, Великобритания и США.

Такая инициатива должна создать многостороннюю основу, в рамках которой страны Североатлантического альянса смогут взять на себя двусторонние обязательства по оказанию поддержки Киеву.

Читайте также:

Депутат ЕП Буххайт: Германия плохо подготовлена к возможной эскалации конфликта на Украине;

КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве;

Французский политик Асселино после нового провала Зеленского назвал его лакеем США.

#Украина
#НАТО
#поддержка
Читайте нас в
Экономист Беляев: Германия, Великобритания, Франция больше всего пострадали от антироссийских санкций
10 июля 2023, 06:32

Фото: iStock/Mihrzn

Германия, Великобритания и Франция наиболее пострадали от антироссийских санкций в Европе, сообщил экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью URA.RU.
«Германия получила наибольший ущерб. Страна столкнулась с инфляцией, снижением темпов экономического роста и угрозой рецессии, что необычно для Германии. Обычно Германия может испытывать низкие темпы роста, но рецессия случается редко. Также Германия потеряла возможность сохранить свое безоговорочное лидерство в Европе, которое у нее было при Ангеле Меркель», — утверждает Михаил Беляев.
В отношении Великобритании, помимо санкций, здесь также играет роль выход страны из ЕС, заметил экономист.

«Великобритания пострадала в экономическом смысле. Ее выход из общего рынка усугубил эту ситуацию. Ее надежды на компенсацию этих потерь за счет установления отношений с Америкой не оправдались», — добавил он.
Читайте также:

Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции

Банк Греции заявил о неэффективности антироссийских санкций

Юрист Кваша рассказал о санкциях для чиновников, не подтвердивших свои доходы
#санкции
#Европа
Читайте нас в
В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии для определения возраста
10 июля 2023, 05:33

Фото: istockphoto/Bobex-73

Крупные продовольственные ритейлеры в России активно ищут способы автоматизации касс самообслуживания (Самообслуживающих Кассовых Аппаратов, СКА). В этом контексте рассматривается возможность использования биометрии, сообщает «Коммерсант».
Согласно информации издания, уже было направлено обращение в Министерство цифрового развития с вопросом о возможности применения биометрических личных данных для подтверждения возраста покупателей, приобретающих алкоголь и табак через СКА. Это, по мнению ритейлеров, позволит снять нагрузку с сотрудников.

Отмечается, что, хотя законодательство и предоставляет ритейлерам такую возможность, опросы показывают, что большинство потребителей с некоторым сомнением относятся к передаче своих биометрических данных для совершения покупок.

Читайте также:

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за покупку алкоголя детям

Нарколог Исаев оценил идею о запрете продажи алкоголя в заведениях жилых домов

В России не удалось снизить потребление табака и алкоголя
#табак
#алкоголь
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников