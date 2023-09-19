Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах России

Фото: сайт Кремля.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в новых регионах России нужно оперативно создать городскую среду, которая будет соответствовать общероссийским стандартам. Об этом он говорил в рамках стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры.
«Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», - заявил Мишустин.
Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в новых регионах запустили финансовые инструменты такие как инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. Мишустин подчеркнул, что они довольно востребованы и уже доказали свою эффективность.
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