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Мишустин призвал улучшить городскую среду в новых регионах России

19 сентября 2023, 15:08
Фото: сайт Кремля.

Фото: сайт Кремля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в новых регионах России нужно оперативно создать городскую среду, которая будет соответствовать общероссийским стандартам. Об этом он говорил в рамках стратегической сессии по стратегии развития инфраструктуры.
«Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», - заявил Мишустин.

Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в новых регионах запустили финансовые инструменты такие как инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. Мишустин подчеркнул, что они довольно востребованы и уже доказали свою эффективность.


Напомним, Госдума приняла закон, согласно которому, 30 сентября установлен как День воссоединения новых регионов с Россией.

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#мишустин
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МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ
19 сентября 2023, 15:14

Фото: сайт Кремля

МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита северокорейского лидера в Россию.
В ходе переговоров с российским коллегой, представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность сотрудничеством России и Северной Кореи. Он также призвал соблюдать правила, предписанные резолюцией ООН. 
 
В свою очередь, российский посол заявил, что передаст правительству пожелания, озвученные в ходе переговоров. Также сообщается, что Россия готова предоставить информацию об итогах визита северокорейского лидера в Россию, если такие сведения потребуются. 

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Киев начал расследование против действий Венгрии, Польши и Словакии
19 сентября 2023, 14:57

Фото: IStock/Silent_GOS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев предпримет ответные меры в отношении Венгрии, Польши и Словакии, если они не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, Украина инициировала антидискриминационное расследование против недружественных действий указанных стран. Шмыгаль добавил, что Киев будет вынужден ввести запрет на импорт ряда товаров в качестве ответной меры.

Страны уже проинформированы о нарушениях норм ВТО, подчеркнул премьер-министр Украины. 

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#рф
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МИД РФ опроверг информацию об уведомлении миротворцев о действиях Баку
Захарова: Баку уведомил Москву об операции в Карабахе за несколько минут
19 сентября 2023, 14:39

Фото: IStock/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация, которая распространяется в СМИ о том, что Баку заранее предупредил Москву о военной операции в Карабахе не является действительностью. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам дипломата, Москва узнала об антитеррористической операции Азербайджана за несколько минут до ее начала. 

Прежде сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. В ходе совещания будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в регионе и военная обстановка. 

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#россия
#заседание
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#операции
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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе
19 сентября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза на фоне ситуации в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.
К постоянным членам Совета Безопасности страны присоединился глава республики и представители оборонного ведомства страны. 
 
Пашинян заявил, что участники заседания обсудят обстановку, которая сложилась в регионе, также будут решаться военно-политические вопросы. 

Прежде сообщалось, что Минобороны страны оценило сложившуюся ситуацию и назвало ее ​стабильной. 

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#страны
#армения
#операция
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Зеленский впервые с 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете
«Украинские новости»: Зеленский впервые с 2022 года летел на украинском самолете
19 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto / welcomeinside

Агентство «Украинские новости» передает, что лидер Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за границу самолет государственной авиакомпании «Украина».
Также, это первые полеты укринской авикомпании после начала конфликта в стране. Уточняется, что Зеленский приземлился в Нью-Йорке на Генассамблею ООН. 
 
По информации агенства, ранее президент Украины Владимир Зеленский летал исколючительно на военных самолетах транспортной авиации США и Великобритании. 

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«Может разгореться на весь континент»: Баранец о последствиях обстрелов на Карабахе
Полковник Баранец назвал провокацией «антитеррористическую» операцию в Карабахе
19 сентября 2023, 14:17

Фото: IStock/ffikretow

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом сообщило Минобороны республики.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил в беседе с «Радио 1», что действия похожи на провокацию. По его мнению, возобновлению вооружённого конфликта способствовала Великобритания или Америка.
«Я усматриваю провокационное поведение той или иной стороны, которое затеяло эту братоубийственную войну. Я думаю, что это затеяно затем, чтобы отвлечь российскую армию от её задач на поле боя в ходе специальной операции. Тут явно улавливается американская или британская рука. Им надо растянуть, открыть ещё один фронт, на котором могут появиться российские войска», — заметил Баранец. 
Собеседник подчеркнул, что участие России в этом конфликте под вопросом. Причиной тому стала «антироссийская позиция Армении». 
«Пашинян говорил, что ОДКБ ничего из себя не приставляет, он говорил, что Россия виновата в том, что Азербайджан оккупирует Карабах и так далее. Я думаю, что в этом случае мы будем очень крепко думать, вмешиваться нам в эту новую войну или нет <…> Если мощная армия Азербайджана навалится на Армению, то нашего контингента не хватит для того, чтобы сдержать наступление. Есть большая опасность, что мы можем задействовать свою военную базу в Армении. Но такое вмешательство России крайне нежелательно. К тому же, нельзя забывать, что на стороне Азербайджана Турция, и уж если она вмешается, то это будет уже не региональная война, тут может разгореться кострище на весь континент», — заключил Виктор Баранец. 
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#россия
#война
#азербайджан
#виктор баранец
#армения
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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ 30 сентября
19 сентября 2023, 14:13

Фото: iStock/macky_ch

Госдума приняла закон, согласно которому, 30 сентября установлен как День воссоединения новых регионов с Россией.
Соответствующий законопроект внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. По словам председатель Государственной Думы Вячеслава Володина, законопроект был рассмотрен в приоритетном порядке. Все партии поддержали инициативу единогласно. 
 
Спикер Госдумы отметил, что жители регионов, которые приняли решение о присоединении к России, сделали правильный выбор и день их возвращения домой, должен статься в памяти народа. 

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#сша
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#законопроект
#выбор
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Раскрыта тайна исчезновения экс-главы МИД Китая
WSJ: экс-главу МИД Китая Цинь Гана отстранили за внебрачные отношения в США
19 сентября 2023, 14:08

Фото: istockphoto / Sky_Blue

Бывшего главу МИД Китая Цинь Гана могли отстранить за внебрачные отношения в США, когда он был чрезвычайным и полномочным послом в этой стране. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Коммунистическая партия Китая организовала внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что дипломат, будучи послом в США, находился в романтических отношениях и даже успел стать отцом.
 
Экс-глава ведомства Цинь Ган не выходил на публику уже несколько месяцев. Дипломат возглавил МИД Китая в конце прошлого года, а 18 июля был отправлен в отставку.
 
Также, внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все публикации, в которых было имя Цинь Гана.

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#дипломат
#китай
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В США раскрыли военные преступления Зеленского
Рогов: NYT статьей про Константиновку признают преступления режима Зеленского
19 сентября 2023, 13:58

Фото: iStock/ValleraTo

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР, является «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского.
Издание пришло к выводу, что ракета была запущена со стороны ВСУ. После нанесенного по рынку в Константиновке удару, украинский лидер обвинил во всем Россию. Таким образом, Зеленский хочет доказать западным союзникам, что Украине необходима дополнительная помощь для противостояния с Россией.
 
Ударами по гражданским объектам и террору в отношении мирных людей, президент Украины демонстрирует своим кураторам способность дальше противостоять России, заключил Рогов. 

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