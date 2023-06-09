Мишустин раскрыл причину грядущего мирового продовольственного кризиса

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По его словам, уже несколько лет подряд профильные структуры, входящие в состав ООН, говорят о том, что ситуация на продуктовых рынках серьезно ухудшается. Так, например, за минувший год она обострилась в связи с резкими скачками цен на топливо и удобрения.
«Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой», - объяснил Мишустин.Ранее «Радио 1» сообщало, что Верховный суд Нидерландов обязал передать Украине скифское золото.