Мишустин уволил своего помощника Артемьева

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в ходе совещания по вопросам экономики Михаил Мишустин заявил о росте показателей внутреннего валового продукта (ВВП) России. Отмечается, что с января по сентябрь текущего года он вырос почти на 3%. При этом, если брать в расчёт только сентябрь, можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении. Позднее о значительном росте ВВП объявил президент Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова