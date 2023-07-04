Мишустин заявил, что массовое отравление сидром не связано с отсутствием проверок

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что массовое отравление напитком «Мистер Сидр» не было связано с мораторием на проверки бизнеса.
По его словам, к гибели людей привело воровство. Он отметил, что виновные лица уже установлены и понесут ответственность. Об этом он сообщил на встрече с руководством Совфеда, пишет издание РИА Новости.
Мишустин также указал на необходимость проведения проверок для того, чтобы исключить угрозу жизни людей.
Напомним, в нескольких регионах России стало известно о погибших, в результате отравления ядовитым напитком «Мистер Сидр». Около 70 человек были доставлены в больницы с диагнозом: отравление метанолом.
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Мишустин также указал на необходимость проведения проверок для того, чтобы исключить угрозу жизни людей.
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Анастасия Крестьянова