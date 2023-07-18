Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планируется увеличить объёмы поставок истребителей пятого поколения.
Россия намерена нарастить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ. Об этом Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
Отмечается, что к боевым самолетам пятого поколения относятся Су-57. Истребители способны поражать воздушные, наземные и морские цели, при этом, практически неуязвимы для систем ПВО противника.
Накануне сообщалось, что в США восхищены новым российским оружием. Речь идет об истребителях Су-57. Американское издание Military Watch отметило боевую многозадачность самолетов и бортовое оружие, которое истребители могут перевозить на борту.
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Отмечается, что к боевым самолетам пятого поколения относятся Су-57. Истребители способны поражать воздушные, наземные и морские цели, при этом, практически неуязвимы для систем ПВО противника.
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Анастасия Крестьянова