Мишустин заявил о заинтересованности России в расширении авиасообщения с Катаром

Фото: сайт Кремля
Михаил Мишустин: Россия готова расширять авиасообщение с Катаром на новых маршрутах
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил об интересе России в расширении авиасообщения с Катаром на новых маршрутах, передает РИА Новости.
Он также отметил, что это будет способствовать укреплению международных контактов и увеличению числа туристических обменов.
По мнению председателя правительства, Москва считает сотрудничество с Дохой в сфере транспорта взаимовыгодным.
Ранее «Радио 1» сообщало о росте товарооборота с Белоруссией.
«Сейчас прямые авиарейсы между нашими странами осуществляются по маршруту Москва — Доха. Мы заинтересованы в расширении географии полетов», — сообщил Мишустин.
По мнению председателя правительства, Москва считает сотрудничество с Дохой в сфере транспорта взаимовыгодным.
Ранее «Радио 1» сообщало о росте товарооборота с Белоруссией.
Екатерина Коршунова