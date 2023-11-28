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Мышьяк и ртуть: чем отравили жену главы ГУР Украины Буданова, роль Зеленского в покушении

«Бабель»: жену главы ГУР МО Украины Буданова отравили тяжелыми металлами
28 ноября 2023, 14:39
Фото: iStock/wutwhanfoto

Фото: iStock/wutwhanfoto

Супругу главы военной разведки Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о возможном покушении, и на какой почве у Буданова и главы Украины Владимира Зеленского возник конфликт.

Жену Буданова отравили тяжелыми металлами


Об отравлении Марианны Будановой сообщило издание «Бабель». Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение на фоне стремительного ухудшения самочувствия. Медики выяснили, что женщина отравлена тяжелыми металлами. О том, как они могли попасть в организм пострадавшей, выясняют правоохранители.


В настоящее время состояние здоровья Марианны Будановой удовлетворительное. После завершения курса лечения она будет продолжать находиться под контролем врачей.

Марианна Буданова: что известно


Марианна вступила в законный брак с Кириллом Будановым в 2014 году. Женщина занимает должность советника мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения коррупции в сфере спорта и молодежной политики. По образованию Марианна психолог. Социальными сетями женщина не пользуется, однако ведет публичный образ жизни, часто общается с журналистами, дает интервью.

Супруга главы украинской разведки проживает со своим супругом в его рабочем кабинете.


Покушения на Кирилла Буданова


Основной версией следствия является покушение на убийство главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Издание «Бабель» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что в военных целях или в быту то вещество, которое было обнаружено в организме Марианны, не применяется. Собеседники издания уверены, что имело место покушение.

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Прежде на главу украинской разведки было совершено покушение в 2019 году. Тогда под днище его автомобиля была установлена бомба, однако она сдетонировала раньше, чем Буданов сел в салон машины. Киев обвинил в произошедшем россиянина Алексея Ломако, который якобы прибыл в страну специально для совершения убийства.

Прежде о покушениях на жизнь Кирилла Буданова рассказал официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов. В интервью YouTube-каналу ISLND TV он сообщил, что на Буданова было совершено более десяти покушений, однако подробностей не привел.
В своем телеграм-канале Буданов написал, что очевидным является то, что главной целью покушения была не его супруга.

«Все мировое сообщество уже знает этот почерк. Только одна страна в мире совершает подобные террористические акты. Очевидно и то, что не Марианна Буданова была главной целью покушения», — заявил Буданов.

Какими тяжелыми металлами можно отравиться


Наиболее опасную концентрацию тяжёлых металлов в себе содержит свинец, ртуть, мышьяк, медь и кадмий. Отравление веществом может спровоцировать рвоту, сильную головную боль, привкус металла во рту.

У подчиненных Буданова выявили отравление тяжелыми металлами


Отравление тяжелыми металлами также было выявлено у нескольких сотрудников Главного управления разведки Украины. Об этом пишет «Украинская правда», со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники агентства заявили, что вероятнее всего была отравлена еда.

Конфликт Буданова с Зеленским


В сентябре текущего года у главы украинской разведки и президента страны разошлись взгляды по поводу масштабов проведения военный действий. Владимир Зеленский заявил, что боевые действия не должны быть перенесены на территорию России, тогда как Буданов настаивал на обратном.

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Кроме того, экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен не исключил вероятность того, что Буданов может вступить сговор с российским военным командованием и завершить таким образом украинский конфликт.

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Захарова раскрыла, почему переговоры Москвы и Киева не состоялись
Захарова заявила о запрете Киеву со стороны Запада вести переговоры с Москвой
28 ноября 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/sb2010

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что именно Запад запретил Украине начать переговорный процесс с Россией.
Она пояснила, что Западу не нужен мир на Украине.

«Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. Именно Запад — Вашингтон, Лондон —заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной, так как переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно. Они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — пояснила в беседе с RT Захарова.

В то же время, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом для законодателей США.

«Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом для американских законодателей, но увязал выделение на это дополнительных средств с ужесточением пограничной политики США», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение Telegram-канал «РИА Новости: США».

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В Раде заявили об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год
Арахамия: на Украине нет «плана войны» на 2024 год
28 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Военное командование Украины не имеет четкого плана по «ведению войны» на 2024 год. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и интервью украинской журналистке.
«Нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль», - заявил Арахамия.

По его словам, планирование ведения боевых действий должен составить Генштаб ВСУ. Там должны предоставить данные о сумме необходимых средств для продолжения военных действий, а также число людей, которых нужно мобилизовать или демобилизовать.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», - заключил Арахамия.
 
Ранее он заявлял, что конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО. Депутат тогда возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

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#киев
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США поддержат «развитие» расследовательской журналистики в Южной Африке
28 ноября 2023, 14:44

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено потратить до $8 млн на создание нового пула специалистов по журналистским расследованиям в Южной Африке.
«Цель проекта расследовательской журналистики в Южно-Африканском регионе — расширение возможностей и развитие сотрудничества среди работающих в Южно-Африканском регионе специалистов по журналистским расследованиям, редакторов и их новостных отделов для создания расследовательских материалов о преступлениях и проявлениях коррупции на местном, региональном и глобальном уровнях», — приводит RT текст соответствующего документа.

Также отмечается, что проект способствует «большей прозрачности» государственно власти в Южной Африке.

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#сша
#проект
#развитие
#африка
#страны
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Глава ЦРУ прибыл в Катар для обсуждения договорённостей между Израилем и ХАМАС
28 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/EA

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс прибыл в Катар, чтобы тайно обсудить договорённости между Израилем и ХАМАС.
Известно, что в ходе своего визита Бернс намерен обсудить со сторонами конфликта условия обмена пленными и заключёнными так, чтобы в их число могли входить и военные. 

Напомним, NBC сообщало, что к договорённостям по обмену заложниками с ХАМАС израильского премьера Беньямина Нетаньяху подтолкнул глава США Джозеф Байден. По информации СМИ, без американского президента Нетаньяху никогда не согласился бы сотрудничать с палестинским движением. 

Ранее в МИД Катара сообщили, что палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить ещё 20 израильских заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По нынешним договорённостям, гуманитарная пауза должна завершиться в четверг 30 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени).

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#сектор газа
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#израиль
#сша
#переговоры
#катар
#заложники
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Украинские власти хотят переименовать города в Крыму
28 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Украинские власти намерены переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой «деколонизации». Об этом в своём Telegram-канале сообщает министерство реинтеграции Украины.
Отмечается, что в первую очередь мера касается топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.  

Таким образом, на Украине хотят вернуть Крыму исторические названия на крымскотатарском языке. 

В настоящий момент, по сообщениям ведомства, проводится работа по написанию топонимов на латинской графике в медиа и научных работах, а также на дорожных указателях и картах. 

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#крым
#город
#власть
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Иран подтвердил покупку Ми-28, Су-35 и Як-130 в России
28 ноября 2023, 13:49

Фото: iStock/a-poselenov

Замминистра обороны Ирана Сейед Мехди Фархи заявил об окончательном согласовании сделки с Россией по покупке ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщает агентств Tasnim.
При этом сроки доставки российских вертолетов, истребителей и учебно-боевых самолетов в исламскую республику не уточняются. Так же не раскрывается и сумма сделки. Российская сторона пока официально не подтверждала данную информацию.

В статье напомнили, что Иран в январе 2023 года подтвердил заказ на истребителей Су-35 в России. Также в него вошла другая военная техника, вертолеты и ракеты. В марте сделка была завершена. Число купленных истребителей Ираном у РФ не раскрывается. Уже в сентябре ВВС Ирана получили первую партию российских учебно-тренировочных самолетов Як-130.

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#иран
#ракеты
#рф
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МИД Катара: ХАМАС отпустит ещё 20 заложников за 2 дополнительных дня перемирия
28 ноября 2023, 13:48

Фото: iStock/cyano66

Палестинское движение ХАМАС готово отпустить ещё 20 заложников, если Израиль согласится продлить перемирие на два дня, об этом сообщили в МИД Катара.
20 дополнительных израильских заложников будут отпущены на свободу, если Иерусалим согласится продлить гуманитарную паузу ещё на два дня. В МИД Катара отметили, что за прошедших четыре дня перемирия ХАМАС отпустило 69 заложников, захваченных 7 октября.

Напомним, о старте режима прекращения огня было объявлено 24 ноября, в пятницу в 07:00 (08:00 по московскому времени). Перемирие должно было продлиться четыре дня, однако, стороны договорились об ещё двух дополнительных днях. В настоящий момент гуманитарная пауза между ХАМАС и израильской армией должна завершиться 30 ноября в 07:00.

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#мид
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#хамас
#сектор газа
#заложники
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Столтенберг: Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали
28 ноября 2023, 12:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако временные рамки он не уточнил, передает интернет-издание Index.
«Будущее Украины - в НАТО. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», - заявил Столтенберг перед двухдневной встречей глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе.

При этом он отметил, что Украину пригласят в альянс только после того, как Киев выполнит все условия и все союзники одобрят это приглашение.
Столтенберг напомнил, что все страны НАТО обязались выделить Украине помощь на 500 млн евро, чтобы удовлетворить важнейшие потребности Киева.

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МИД РФ: Россия следит за испытаниями на полигоне в Неваде
28 ноября 2023, 12:46

Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва наблюдает за испытаниями, которые проводит американская сторона на полигоне в Неваде. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире телеканала RT дипломат сообщила, что недавний взрыв не был испытанием ядерного оружия, что подтвердил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом, американцы не нарушили ни мораторий США на ядерные испытания, ни так и не вступивший в силу договор о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Тем не менее, российская сторона будет внимательно следить за Вашингтоном, чтобы этого не произошло и в дальнейшем.

«Мы будем следить за развитием ситуации», — указала Захарова.

Также представитель российского МИД напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона не будет первой проводить ядерные испытания. Однако если их проведут США, то и Россия будет готова пойти на это.

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