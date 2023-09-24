Миссия НАТО готова принять участие в операции косовской полиции на севере края

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Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении миссии в соцсети X.
Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.
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Екатерина Коршунова