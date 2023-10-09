Миссия ООН посетила Карабах

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Миссия ООН совершила вторую поездку после проведения в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий.
Миссия ООН, которая занимается изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, посетила Карабах, сообщает азербайджанское информационное агентство APA. Ранним утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).
Первая поездка в регион была совершена 1 октября. По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной.
По словам Галузина, точка в конфликте еще не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.
Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе.
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Первая поездка в регион была совершена 1 октября. По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.
По словам Галузина, точка в конфликте еще не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.
Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе.
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Мария Фирсова