Митингующие в Габоне временно закрыли границы государства

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Военные Габона, которые начали государственный переворот из-за несогласия с результатами выбора президента, временно закрыли границы государства и распустили органы власти. Об этом сообщает газета Le Monde.
В эфире телеканала Gabon 24 военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. В столице страны раздаются звуки стрельбы.
В минувшую среду в Габоне прошли выборы на пост главы государства. Набрав 64,2% голосов, президентом республики стал Али Бонго Ондимба.
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Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. В столице страны раздаются звуки стрельбы.
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Екатерина Коршунова