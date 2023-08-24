Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мытищинские хирурги удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки

Мытищинские хирурги удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки

24 августа 2023, 16:53

Фото: Минздрав МО

Врачи Мытищинской больницы удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 64-летняя женщина с ректальным кровотечением. Врачи выявили у неё опухоль верхнего отдела прямой кишки. Было решено срочно провести операцию.

Через небольшой разрез хирурги удалили женщине шестисантиметровую опухоль. Затем они сформировали естественный путь для пищевых масс методом сшивания двух частей кишечника. Операция заняла 2,5 часа. Как выяснилось, опухоль была злокачественной.


Сейчас состояние пациентки удовлетворительное. Ей предстоит курс лечения, тактику которого определит врач-онколог.

Читайте также:

Более 50 участников СВО прошли курс реабилитации в центре «Ясенки»

Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

Долгопрудненские врачи спасли женщину, проглотившую рыбью кость




#минздрав мо
#операция
#врачи
#хирург
#мытищи
#здравоохранение
#онкология
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели Пригожина
Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом Пригожина
24 августа 2023, 15:50

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о крушении самолета, в котором находился Евгений Пригожин, и отверг причастность Украины к произошедшему. Его слова приводит издание «Интерфакс Украина»,
По его словам, к гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина, Киев не имеет никакого отношения. ​Президент Украины также заявил, что всем известно, кто стоит за гибелью бизнесмена. 

​О трагедии сообщалось накануне вечером. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину потерпел крушение над Тверской областью. Все члены экипажа и пассажиры борта погибли. 

Читайте также: 

Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ

Зеленский сообщил, что командование ВСУ попросило его усилить мобилизацию

Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление
#президент
#вагнер
#всу
#зеленский
#крушение
#киев
#чвк
Читайте нас в
Эстонский премьер заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
Эстонский премьер Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
24 августа 2023, 15:41

Фото: iStock/opolja

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, на пресс-конференции правительства, заявила, что ничего не знала о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России.
«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», - прокомментировала ситуацию Каллас.

Она также отметила, что в настоящий момент бизнес Халлика находится на завершающей стадии закрытия. Компания оказывает услуги только одной эстонской фирме, находящейся в России. 

Напомним, вчера стало известно, что компания Stark Logistics, которая принадлежит супругу Каллас, продолжает возить грузы в Россию.

Читайте также: 

Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы

ООН: Запрет образования на русском языке в Эстонии противоречит договорам по правам человека

Росавиация: Из-за грозы три самолёта РФ вошли в воздушное пространство Финляндии и Эстонии
#бизнес
#компании
#рф
#премьер-министр
Читайте нас в
Известны возможные дата и место встречи Владимира Путина и Эрдогана
Эрдоган намерен встретиться с Путиным в Сочи
24 августа 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

Встреча Владимира Путина и Эрдогана планируется в Сочи. Возможно, она пройдет 4 сентября. Об этом сообщил агентству ТАСС дипломатический источник в Турции.
Официальные лица не комментировали информацию о грядущей встрече. 

По словам дипломатического источника издания, президент Турции ​Эрдоган намерен прибыть в Россию с визитом. Возможная встреча российского президента и его турецкого коллеги ​состоится 4 сентября в Сочи. 

Прежде сообщалось, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Лидеры договорились об очной встрече, даты которой названы не были.

Читайте также: 
 
Путин поздравил премьера Индии с успешным прилунением

Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды

Путин: Страны «золотого миллиарда» являются открытыми противниками БРИКС
#владимир путин
#президент
#премьера
#сво
#эрдоган
#переговоры
Читайте нас в
Польский политик Хорала: ЧВК «Вагнер» опасна и без Пригожина
24 августа 2023, 15:15

Фото: istockphoto/Stadtratte

Угроза для Польши со стороны ЧВК «Вагнер» существует и в отсутствие ее руководителя Евгения Пригожина. Об этом заявил заместитель польского министерства финансов и региональной политики Марцин Хорала.
Он призвал укрепить государственную границу, построить дополнительные укрепления, барьеры, и не снимать их, а поддерживать и расширять. Необходимо выстроить целую систему государственного иммунитета, так как бойцы группировки «Вагнер» представляют опасность в любой ситуации, заявил политик в интервью для издания  Jedynka.

Кроме того, Хорала считает, что Польша должна еще больше укреплять свои вооруженные силы, хотя страна после огромных затрат на американскую, немецкую и южнокорейскую военную технику будет обладать одной из самых мощных армий в Европе. Несмотря на слова польских политиков о том, что они не воспринимают всерьез намерения вагнеровцев отправиться «на экскурсию» в Лодзь и Познань, заявления Хоралы говорят об обратном. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после возможной гибели Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» стала еще опаснее.

Читайте также:

Володин заявил о сумасшествии польских властей

Нет сомнений. В Польше высказались о готовности воевать против России

В Польше заявили о подготовке к войне

#министр
#интервью
#опасность
#польша
#вагнер
#чвк
Читайте нас в
Члены БРИКС решили не менять название союза после вступления в него новых членов
Лавров: Члены БРИКС выступили за то, чтобы название объединения не менялось
24 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Члены объединения БРИКС выступили за то, чтобы его название не менялось после вступления в союз новых стран, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита организации в ЮАР.
«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Глава министерства также отметил, что сохранение нынешнего названия «подчеркнет преемственность всей нашей работы».

Ранее источник рассказал, что БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран. В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет. По информации СМИ, страны были выбраны по географически принципу. Для баланса туда может быть также включена еще одна африканская страна.

Читайте также: 

Захарова: Лавров в ходе саммита БРИКС провёл переговоры с президентом ЦАР

Лидеры БРИКС призвали добиться полной независимости Палестины

Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира
#египет
#иран
#аргентина
#лавров
#брикс
Читайте нас в
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
24 августа 2023, 14:58

Фото: istockphoto/YayaErnst

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим хозяином Белого дома в истории страны. Об этом он заявил в интервью журналисту Карлсону Такеру.
Кроме того, трамп нелестно отозвался о физической форме нынешнего президента. Он отметил, что Байден не только не может самостоятельно передвигаться по траве или песку. Ему иногда сложно даже просто подняться с кресла. Трамп также отметил, что во время любого выступления Джо Байдена постоянно ждешь какой-то его ошибки или неловкости — настолько он приучил всех к постоянным публичным конфузам. В качестве положительного примера формы и поведения государственного лидера Трамп привел руководителей России и Китая Владимира Путина и Си Цзипина.

Досталось от Трампа и его политическим оппонентам из стана демократов, которых он всех разом назвал больными людьми. Кроме того, он заявил, что демократы губят Соединенные Штаты, а страна сейчас находится в «хрупком состоянии». Можно также вспомнить предыдущие слова Трампа о Байдене, которого он назвал «ментальной катастрофой».

Читайте также:

Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине

Политолог Макаркин: Отказ Трампа от дебатов не отвернёт его сторонников от него

Times: Трамп считает свои шансы на победу в президентских выборах близкими к 100%

#конфликт
#байден
#трамп
#президент
#сша
#лидер
Читайте нас в
Захарова: Лавров в ходе саммита БРИКС провёл переговоры с президентом ЦАР
24 августа 2023, 14:52

Фото: iStock/jaouad.K

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туандерой на саммите БРИКС. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в мероприятии через видеосвязь. Также присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев сообщил, что увеличение состава БРИКС+ является важнейшим шагом, который позволит увеличить взимаемые инвестиции стран-участниц. Также это позволит реализовать инициативы, которые запланировали страны.

Читайте также:

Гендиректор РФПИ Дмитриев: Расширение состава БРИКС+ — важнейший шаг

Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира

Рамафоса: Лидеры саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
#сергей лавров
#брикс
#саммит
Читайте нас в
Вице-спикер Совфеда Косачёв предрёк рост БРИКС
24 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что в связи с повышенным интересом многих стран мира к БРИКС и расширением состава организации очевидны динамика развития объединения и его скорые рост и развитие.
«Объединение влияет на мировую повестку дня и всё большее число государств принимает ту повестку, которую вырабатывает группа БРИКС. Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем не справилась «семёрка» и западные структуры, такие как НАТО и ЕС. <…> БРИКС набирает обороты. Это не просто структура, которая состоялась. Эта структура находится на подъёме, в динамике, которая будет только возрастать», — прокомментировал в беседе с RT Косачёв.

По его мнению, в БРИКС стремятся вступить те страны, которые выступают за многополярное мироустройство, проводят независимую внешнюю политику, имеют экономический и политический вес. Косачёв также отметил согласие всех действующих стран-участниц БРИКС с тем, что расширение организации необходимо.

Читайте также:

Сенатор Цеков: «У БРИКС есть очень большое будущее»

Гендиректор РФПИ Дмитриев: Расширение состава БРИКС+ — важнейший шаг

Путин: Страны «золотого миллиарда» являются открытыми противниками БРИКС
#страны
#брикс
#политика
Читайте нас в
Лидеры БРИКС призвали добиться полной независимости Палестины
24 августа 2023, 14:35

Фото: iStock/ffikretow

На «полях» саммита БРИКС призвали сделать шаги для создания независимого государства Палестина. Об этом сообщается в итоговой декларации, которую приняли по итогам саммита в Йоханнесбурге.
Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в регионе. Нарастающее насилие на фоне израильской оккупации и расширения незаконных поселений ухудшает гуманитарную ситуацию в Палестине. В связи с этим, было предложено провести переговоры, которые поспособствуют созданию суверенитета государства.

Также в ходе саммита была высоко оценена работа Ближневосточного агентства ООН, которое помогает беженцам и призывает мировые державы совместными усилиями помочь исправить положение Палестины.

Читайте также:

Гендиректор РФПИ Дмитриев: Расширение состава БРИКС+ — важнейший шаг

Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира

Рамафоса: Лидеры саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
#брикс
#переговоры
#израиль
Читайте нас в
Достижения.рф