Мытищинские хирурги удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки

Фото: Минздрав МО
Врачи Мытищинской больницы удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 64-летняя женщина с ректальным кровотечением. Врачи выявили у неё опухоль верхнего отдела прямой кишки. Было решено срочно провести операцию.
Через небольшой разрез хирурги удалили женщине шестисантиметровую опухоль. Затем они сформировали естественный путь для пищевых масс методом сшивания двух частей кишечника. Операция заняла 2,5 часа. Как выяснилось, опухоль была злокачественной.
Сейчас состояние пациентки удовлетворительное. Ей предстоит курс лечения, тактику которого определит врач-онколог.
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Через небольшой разрез хирурги удалили женщине шестисантиметровую опухоль. Затем они сформировали естественный путь для пищевых масс методом сшивания двух частей кишечника. Операция заняла 2,5 часа. Как выяснилось, опухоль была злокачественной.
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Лора Луганская