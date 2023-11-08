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«Многие погибли». Солдат ВСУ рассказал о неожиданном «смертоносном ударе»

Солдат 128-й бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 боевиков
08 ноября 2023, 01:36
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдат из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью газете Washington Post обвинил руководство своей бригады в ответственности за гибель более 50 украинских военных в районе Запорожской области, которая находится под контролем Киева.
«Это ошибка командования, так как они должны были предложить провести церемонию награждения на уровне подразделений, прямо в окопах. В общем, у нас произошло опущение бдительности», - отметил он.
Согласно его рассказу, трагедия произошла во время церемонии награждения, организованной в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Солдат ВСУ также сообщил о потере «многих офицеров».


«Собрались все артиллерийские подразделения, включая лучшие расчеты», — добавил он.
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«С нас хватит». В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков
Politico: польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами
08 ноября 2023, 01:57

По информации Politico, протесты, организованные польскими дальнобойщиками на границе с Украиной, связаны с их неудачей в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые предлагают свои услуги по более низким ценам.
Издание отмечает, что польские водители выражают недовольство тем, что украинцы выполняют грузоперевозки как внутри Польши, так и между Польшей и третьими странами.

Один из организаторов протестов Яцек Сокул, владелец маленькой компании на востоке Польши, рассказал, что украинские водители предоставляют свои услуги значительно дешевле, как внутри страны, так и за ее пределами. Это привело к тому, что он вынужден был сократить штат водителей своей компании на 40 процентов из-за неспособности конкурировать с украинскими коллегами.

Президент польской отраслевой организации «Transport i Logistyka Polska» Мацей Вроньский сообщил, что протесты дальнобойщиков начались спонтанно. Он отметил, что эти акции пришлись на период политического вакуума, связанного с передачей власти от старого правительства к новому в Польше.

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#протесты
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Нетаньяху: Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»
08 ноября 2023, 01:35

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.
Нетаньяху подчеркнул, что полномасштабное вступление «Хезболлы» в вооружённый конфликт стало бы роковой ошибкой.

«Мы не согласимся с реальностью, в которой «Хезболла» просто наносит удары по нашим гражданам и городам», — цитирует агентство слова израильского премьера.

Политик добавил, что Израиль на любую атаку со стороны Ливана будет реагировать решительно и оперативно.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#сша
#израиль
#конфликт
#армия
#министр
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В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова строить школы в Казахстане
08 ноября 2023, 01:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» отметил увеличение интереса к изучению русского языка в Казахстане и заявил о готовности России строить образовательные учреждения.
«В Казахстане успешно функционируют филиалы ряда российских вузов. В свете возрастающей потребности в изучении русского языка в Республике Казахстан мы готовы расширить общую образовательную инфраструктуру. Мы рассматриваем возможность применения и масштабирования наработанного опыта в строительстве школ и развитии других образовательных программ в Казахстане. Это будет способствовать улучшению качества образования на русском языке в казахстанских школах и станет важным показателем динамичного развития двустороннего сотрудничества между нашими странами», - заявил Путин.
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Путин рассказал, как Казахстан усилит потенциал ОДКБ
Путин: Казахстан усилит потенциал ОДКБ и будет содействовать объединению
08 ноября 2023, 00:53

Фото: сайт Кремля

В интервью газете «Казахстанская правда» президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициативы Казахстана будут способствовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время казахстанского председательства в этой организации.
Он также добавил, что эти инициативы способствуют развитию возможностей для сотрудничества между государствами-членами ОДКБ.

«Следующий год будет отмечен председательством Казахстана в этой организации. Я уверен, что предложения и инициативы наших казахстанских партнеров усилит потенциал ОДКБ и способствует усовершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов», — заявил президент России.
ОДКБ объединяет шесть государств, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

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#казахстан
#президент
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Госдеп одобрил слова Зеленского о несвоевременности выборов на Украине
08 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател согласился с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что выборы на Украине проводить несвоевременно, говорится на официальном сайте ведомства.
Представитель Госдепа подчеркнул, что подобное решение не противоречит основному закону страны. Он добавил, что это решение соответствует конституции Украины, и что американская сторона предоставляет украинскому народу возможность выразить свои дополнительные мнения на этот счет.

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#всу
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Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок
Минэкономики Украины: Госрезерв избавится от шапок-ушанокна на складах
08 ноября 2023, 00:11

Фото: iStock/Olena_Z

Министерство экономики Украины объявило о намерении избавиться от шапок-ушанок, которые хранятся в запасах Государственного резерва.
На официальном сайте украинского Министерства экономики было объявлено, что Государственный резерв планирует избавиться от невостребованного имущества, включая шапки-ушанки. Это имущество будет выставлено на продажу через аукционы.

В частности, будут предложены шапки-ушанки из искусственного меха, предназначенные для военнослужащих и закладывавшиеся в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году украинское Министерство обороны ввело новые правила ношения военной формы, которые не предусматривают использование шапок-ушанок, что делает их невостребованными в военных кругах.

Помимо шапок-ушанок, также планируется продажа партии моторного масла, срок хранения которого истек.

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#сша
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#всу
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Отказ Зеленского от выборов может привести к госперевороту, считает эксперт
Эксперт Кузмаров: отказ Зеленского от выборов грозит Украине госпереворотом
07 ноября 2023, 23:58

Согласно заявлению управляющего редактора издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров, решение Владимира Зеленского отказаться от проведения президентских выборов на Украине может привести к попытке государственного переворота.
Кузмаров выразил мнение, что Зеленский не имеет широкой популярности в Украине и, вероятно, проиграл бы выборы, если бы они были проведены открыто и честно.

Собеседник также указал на приоритеты Зеленского, утверждая, что вместо активного взаимодействия с украинским народом, он провел большую часть времени, пытаясь получить иностранную военную помощь.

Кузмаров выразил обеспокоенность по поводу экономической политики Зеленского, утверждая, что она может привести к деиндустриализации Украины и передаче контроля над украинской экономикой западным транснациональным корпорациям.

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Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
07 ноября 2023, 23:21

Фото: iStock/Mikhail Makarov

В Сенате Конгресса США демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины. Об этом пишет Reuters.
В публикации говорится, что демократы во вторник, 7 ноября, заблокировали попытку республиканцев быстро одобрить законопроект, предусматривающий оказание Израилю экстренной помощи. Отмечается, что помощь Украине в документе не была предусмотрена.

Демократы высказались против законопроекта и подчеркнули, что выступают за предоставление помощи как Израиля, так и Украине. По словам сенаторов, они подготавливают собственный законопроект о дополнительном финансировании. Документ планируется предоставить на этой неделе.

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#сша
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#законопроект
#израиль
#украина
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Трамп после ухода с поста президента США увеличил свое состояние на $500 млн
Bloomberg: Трамп после ухода из Белого дома увеличил свое состояние на $500 млн
07 ноября 2023, 23:12

Фото: сайт Кремля

Состояние экс-лидера США Дональда Трампа после истечения срока его полномочий в должности президента увеличилось на $500 млн. Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, сейчас состояние бывшего хозяина Белого дома оценивается в $3,1 млрд. Отмечается, что этот показатель два года назад составлял $2,6 млрд.

«Компания никогда не была сильнее и лучше. У нас больше всего денег и самый низкий долг. Мы переживаем фантастический момент», — отметила вице-президент Trump Organization Эрика Трампа.

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#трамп
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