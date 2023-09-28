МО Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом

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В Белоруссии сообщили о нарушении границы вертолетом со стороны Польши. Информацию сообщают в Министерстве обороны Республики Беларусь.
«Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров», — указано в сообщении.После этого в 16:22 воздушное судно снова нарушило государственную границу, углубившись дальше на 300 метров.
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Алина Юрчак