МО Британии: Ракеты Storm Shadow повлияли на ход боевых действий на Украине

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Министр обороны Британии Уоллес: Крылатые ракеты Storm Shadow повлияли на ход конфликта на Украине
Крылатые ракеты Storm Shadow, которые были переданы Лондоном Киеву повлияли на ход боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Reuters.
Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на Российскую армию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хмельницкой области Украины уничтожен склад с ракетами Storm Shadow.
Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на Российскую армию.
Анастасия Крестьянова