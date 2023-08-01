МО КНР: Поставки Тайваню военной помощи являются вмешательством во внутренние дела Китая

Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране после произошедшего там несколько дней назад военного переворота. Об этом заявила министр иностранных дел Пятой республики Катрин Колонна в понедельник в эфире телеканала BFMTV.