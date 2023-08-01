МО КНР: Поставки Тайваню военной помощи являются вмешательством во внутренние дела Китая

Министерство обороны КНР сделало серьезное представление американским властям из-за предоставления США военной помощи Тайваню. Официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй заявил, что такие действия ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.
Представитель министерства обороны КНР отметил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях Китая и США, которую американской стороне не следует переступать. Он призвал Соединенные Штаты прекратить любые военные контакты с Тайванем и не идти по опасному пути, который может подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Тань Кэфэй также добавил, что китайская армия пристально следит за ситуацией вокруг Тайваня и постоянно находится в состоянии высокой боеготовности.
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Александр Бойцов