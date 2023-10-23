Японский премьер Кисида: Токио продолжит добиваться мирного договора с Москвой

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит курс на решение территориальных споров и заключение мирного договора с Москвой. Он отметил, что этому не помешают даже нынешние сложности в российско-японских взаимоотношениях.
Длительные переговоры между Москвой и Токио по поводу заключения мирного соглашения после Второй мировой войны продолжаются с середины XX века. Основной причиной разногласий являются территориальные претензии Японии в отношении южной части островов Курильского архипелага.
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Александр Бойцов