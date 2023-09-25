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Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Минометный расчет уничтожил под Херсоном опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
25 сентября 2023, 06:38
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Мобильный минометный расчет из состава российской военной группировки «Днепр» успешно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со складом боеприпасов неподалеку от Херсона. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на командира данного расчета с позывным «Сабля».
По его словам, задачу на уничтожение цели передала аэроразведка, предоставив координаты. Работа мобильного минометного расчета характеризуется высокой оперативностью и слаженностью действий, так как требуется быстро прибыть на место, развернуть миномет, выполнить стрельбу и оперативно уйти.

Командир отметил важность скорости выполнения задачи, так как от этого зависит безопасность жизни военнослужащих. Он подчеркнул, что бойцы хорошо осознают значимость своей работы и работают быстро и согласованно.


Весь цикл работы мобильного расчета, начиная с получения координат цели и заканчивая его уходом с позиции после стрельбы, занимает не более 10 минут. Командир также отметил, что они постоянно меняют свои местоположения и не задерживаются на одной позиции, что способствует их безопасности и эффективности.

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#всу
#пво
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Baza: в Курске беспилотник упал на жилой дом
25 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/rancho_runner

В Курске беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом. Согласно данным telegram-канала Baza, данный беспилотник был сбит с использованием противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили, что в результате падения беспилотника, обломки аппарата повредили крышу частного дома. В связи с инцидентом, на место происшествия были направлены пожарные.

На данный момент, информация об инциденте не получила официального комментария от Министерства обороны России.

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Гегемонии доллара предрекли крах
Глава МИД Венесуэлы Пинто предрек скорое появление альтернативы доллару
25 сентября 2023, 05:50

Фото: iStock/zimmytws

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил мнение о том, что доллар США применяется как инструмент давления на другие страны. В интервью РИА Новости он высказал прогноз о возможном окончании доминирования доллара и предсказал, что в мировой торговле скоро появится альтернатива.
По мнению Хиль Пинто, это изменение ситуации приведет к более позитивному воздействию на корзину валют и обеспечит стабильность для всех стран. Министр также подчеркнул, что формирование нового мирового порядка будет способствовать утрате долларом статуса основного средства в международной торговле.

Хиль Пинто отметил, что уже наблюдается увеличение сделок, в которых энергоресурсы и продукты питания торгуются в валютах, отличных от доллара, и это явление будет продолжать расти.

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#экспорт
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#министр
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Стало известно об ослаблении поддержки Украины в Европе
Politico: Польша и другие союзники Украины в Европе начали сдавать позиции
25 сентября 2023, 05:44

Фото: istockphoto/artJazz

По данным газеты Politico, предстоящие выборы и внутренние трудности заставили некоторых из самых преданных партнеров Украины в Европе уменьшить свою поддержку.
Одним из примеров ослабления поддержки издание назвало Польшу, где премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о прекращении поставок техники Украине во время дискуссий о поставках зерна.

 Один западный дипломат даже выразил сомнения в возможности вступления Украины в Евросоюз, считая, что вопрос о зерне подвергает эту перспективу сомнению.

«Польша, которая долгое время была сторонником Украины в ЕС и критиковала любое колебание поддержки со стороны членов ЕС, теперь показала свою истинную позицию», — добавил этот дипломат.
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#дипломат
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#евросоюз
#запад
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Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»
25 сентября 2023, 05:00

Фото: iStock/artJazz

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил в личном блоге сожаление по поводу того, что мир не хочет играть по правилам.
По его словам, в настоящее время мир становится все более многополярным, поэтому вполне естественной реакцией является укрепление правил игры.

«Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — отметил глава евродипломатии.

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#россия
#правила
#мир
#игры
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Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса
NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг нового антирекорда
25 сентября 2023, 04:54

Фото: сайт Кремля

По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC в сентябре, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда. В соответствии с данными опроса, 41% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, в то время как 56% выразили несогласие. Этот уровень неодобрения стал самым высоким с момента вступления Байдена в должность президента.
Опрос также выявил, что 74% зарегистрированных избирателей испытывают серьезные (59%) или умеренные (15%) опасения относительно психического и физического здоровья Байдена, который находится в возрасте 80 лет, и его способности выдержать второй срок.

Данный опрос проводился среди тысячи американцев по телефону с 15 по 19 сентября 2023 года, с учетом статистической погрешности около 3,1 процентного пункта.

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#байден
#танк
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Власти США запретили экс-ведущему Fox News Карлсону брать интервью у Путина
25 сентября 2023, 04:22

Фото: iStock/rarrarorro

Правительство США запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет Die Weltwoche.
«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу», — цитирует швейцарское издание слова собеседника.

По словам Карлсона, Вашингтон строго контролирует СМИ и зачастую увольняет журналистов за правду. Именно поэтому американцы не знают «истинного положения вещей», подчеркнул ведущий.

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#правительство
#сми
#интервью
#сша
#россия
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Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС
Постпред РФ в Вене Ульянов назвал позором для Канады овации экс-бойцу дивизии СС
25 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил свое мнение о чествовании 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter). Он назвал данную ситуацию позором для страны.
«Это позорный день для Канады и ее элиты (и не обязательно для всего канадского населения). Они отказались от своей роли в антигитлеровской коалиции», — отметил дипломат.
Ульянов подчеркнул, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать данное действие, и что он не имел намерения подталкивать канадских политиков к подобным поступкам.

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#страны
#мнение
#twitter
#дипломат
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Европа признала, что теперь зависит от поставок американского газа
Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США
25 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/Chepko

В интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.
«В ближайшие пару десятилетий нам потребуются некоторые ископаемые ресурсы в энергетической системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — заявила она.
Тем не менее, Йоргенсен подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) обладает необходимыми инструментами для успешного преодоления энергетического кризиса, который может возникнуть в эту зиму.

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#сша
#конфликт
#газпром
#ес
#евросоюз
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Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек
Свыше 1,5 тысячи человек в воскресенье въехали в Армению из Нагорного Карабаха
25 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

В воскресенье, согласно информации пресс-службы армянского кабмина, более 1,5 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха.
«По данным на 24:00 (23:00 по московскому времени), 1510 человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Информация о регистрации 1060 из них учтена, в то время как потребности 450 человек в настоящее время уточняются», — гласит сообщение.
Пресс-служба также отмечает, что из 503 зарегистрированных лиц, 1060 выбрали переехать в места жительства по своему выбору, в то время как 557 человек были перераспределены в места, предложенные правительством.

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