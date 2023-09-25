Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

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Мобильный минометный расчет из состава российской военной группировки «Днепр» успешно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со складом боеприпасов неподалеку от Херсона. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на командира данного расчета с позывным «Сабля».
По его словам, задачу на уничтожение цели передала аэроразведка, предоставив координаты. Работа мобильного минометного расчета характеризуется высокой оперативностью и слаженностью действий, так как требуется быстро прибыть на место, развернуть миномет, выполнить стрельбу и оперативно уйти.
Командир отметил важность скорости выполнения задачи, так как от этого зависит безопасность жизни военнослужащих. Он подчеркнул, что бойцы хорошо осознают значимость своей работы и работают быстро и согласованно.
Весь цикл работы мобильного расчета, начиная с получения координат цели и заканчивая его уходом с позиции после стрельбы, занимает не более 10 минут. Командир также отметил, что они постоянно меняют свои местоположения и не задерживаются на одной позиции, что способствует их безопасности и эффективности.
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Командир отметил важность скорости выполнения задачи, так как от этого зависит безопасность жизни военнослужащих. Он подчеркнул, что бойцы хорошо осознают значимость своей работы и работают быстро и согласованно.
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Артем Кузьмин