Модернизированные «Ланцеты» будут практически неуязвимы для средств противодействия

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств ПВО. Об этом сообщил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — пояснил эксперт.
Модернизированные «Ланцеты» будут запускаться по команде оператора в определённый район действия, а поиском цели беспилотник займётся самостоятельно.
«И в этом районе, он говорит, только броня, соответственно, ни пикапы, ни людей, никто не страдает. То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано», — уточнил Захаров.
Кроме того, противник не сможет запустить оказавшийся у него БПЛА, поскольку он защищён несколькими степенями предохранения и допуска.
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Анастасия Чинкова