Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии. Об этом Матвиенко сообщила журналистам.
По словам Матвиенко, между Индией и Россией существует хорошая база и масштабная перспектива развития отношений. Она отметила, что такой положительный фон отношений между государствами является заслугой взаимодействия главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Нарендра Моди.
Матвиенко рассказала, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от российского президента.
Ранее сообщалось о том, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе общения собеседники в числе прочего обсудили итоги XV саммита БРИКС. Также стороны договорились о тесном взаимодействии в контексте начинающегося 1 января 2024 года российского председательства в БРИКС.
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Матвиенко рассказала, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от российского президента.
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Екатерина Коршунова