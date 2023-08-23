Моди: Индия поддерживает расширение БРИКС

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Об этом Моди сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения. Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее», — подчеркнул Моди.
Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Лидер КНР отметил, что страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития.
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Екатерина Коршунова