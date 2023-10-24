Молдавия блокировала доступ к ресурсам российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар от своих европейских союзников, после того, как главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо отказались поставлять оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 27 октября американское издание Newsweek.