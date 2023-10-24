Молдавия блокировала доступ к ресурсам российских СМИ

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Представители Службы информации и безопасности Молдавии сообщили о блокировании на территории страны более 20 интернет-ресурсов российских средств массовой информации. Среди них, например, сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании.
Это далеко не первый антироссийский выпад молдавских властей. Например, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что руководство страны практически ведет подготовку к вооруженному конфликту с Москвой. Так, президент Молдавии Майа Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности заявила, что расходы на оборону будут увеличены, партнерство с США и НАТО станет основой концепции безопасности страны, а Россия является основной угрозой безопасности.
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