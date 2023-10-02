Молдавия перестанет покупать газ у «Газпрома»

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Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома».
Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости.
По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников. Она закупила его на европейском рынке.
Ранее сообщалось, что 1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.
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«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов.
«Более того, нам удалось сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — подытожил Парликов.В Молдавии в данный момент действует режим ЧП, который объявили в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким ростом цен на энергоресурсы.
Ранее сообщалось, что 1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.
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Мария Фирсова