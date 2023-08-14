Молдавия вышла из соглашения по вопросам разоружения в СНГ

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Кишинев денонсировал Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года, назвав договор нефункциональным для республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
По словам главы оборонного ведомства страны, Молдавия не применяла положения договора, потому как ранее, обнаружила в документе некоторые противоречия, которые ставили под угрозу безопасность страны и ее суверенитет. Отмечается, что соглашение было принято в 1992 году.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Санду ожидает переговоров о вступлении в ЕС в будущем году.
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По словам главы оборонного ведомства страны, Молдавия не применяла положения договора, потому как ранее, обнаружила в документе некоторые противоречия, которые ставили под угрозу безопасность страны и ее суверенитет. Отмечается, что соглашение было принято в 1992 году.
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Анастасия Крестьянова