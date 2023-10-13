Молдавские оппозиционеры осудили курс властей на разрыв с СНГ

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Оппозиционная партия «Renaștere-Возрождение» осудила курс властей Молдовы на разрыв с СНГ, об этом представители партии заявили в своем Telegram-канале.
«К сожалению, центральные власти Молдовы перестали принимать участие в работе СНГ. Тем самым правящий в Молдове режим Санду (Майя Санду, президент Молдовы) несёт реальную угрозу утраты идентичности нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители партии.
В «Renaștere-Возрождение» также отметили, что выступают за сохранение суверенитета и нейтрального статуса страны.
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