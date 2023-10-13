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Молдавские оппозиционеры осудили курс властей на разрыв с СНГ

13 октября 2023, 20:14
Фото: iStock/Iuri Gagarin

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Оппозиционная партия «Renaștere-Возрождение» осудила курс властей Молдовы на разрыв с СНГ, об этом представители партии заявили в своем Telegram-канале.
«К сожалению, центральные власти Молдовы перестали принимать участие в работе СНГ. Тем самым правящий в Молдове режим Санду (Майя Санду, президент Молдовы) несёт реальную угрозу утраты идентичности нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители партии.

В «Renaștere-Возрождение» также отметили, что выступают за сохранение суверенитета и нейтрального статуса страны.


На заседании Совета глав государств — ​членов СНГ Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.

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ЦАХАЛ заявила, что провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
13 октября 2023, 21:41

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 13 октября провела рейды по поиску заложников на территории сектора Газа, в своем Telegram-канале.
«За прошедший день Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа в попытке исключить угрозу со стороны террористов и оружия в этом регионе, а также обнаружить заложников», - прокомментировали ситуацию представители ЦАХАЛ.

Военные заявили, что собрали некие данные, которые помогут обнаружить заложников. Они также отметили, что им удалось нейтрализовать ячейку ХАМАС, которая выпускала ракеты по территории Израиля. 

Ранее в ЦАХАЛ подчеркнули, что масштабные удары по ХАМАС наносятся прямо сейчас.

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#сектор газа
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#хамас
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Для отправки гумпомощи в Газу нужен зеленый свет от Израиля, заявили в ООН
Дюжаррик: для отправки гумпомощи в Газу нужно разрешение от израильтян
13 октября 2023, 21:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что для того, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа, требуется разрешение от Израиля. Об этом Дюжжарик сообщил на брифинге.
«Чтобы гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа, требуется «зеленый свет» от Израиля», — пояснил официальный представитель генсека ООН.

Ранее министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.

Глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля об эвакуации из северной части Газы — это нападение на человечество. 

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#путин
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ЦАХАЛ сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
13 октября 2023, 20:40

Фото: iStock/e-crow

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что масштабные удары по ХАМАС наносятся прямо сейчас. 

Ранее ЦАХАЛ нанесла прицельный удар по машине, в которой ехали сотрудники средств массовой информации. В автомобиле находились журналисты телерадиокомпании Al-Jazeera, а так же Государственной вещательной корпорации Ливана. В результате атаки погиб ливанский корреспондент. Еще трое сотрудников медиа получили ранения.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#операции
#палестина
#сектор газа
#хамас
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Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России
Кирби: Северная Корея поставила РФ более тысячи контейнеров с боеприпасами
13 октября 2023, 20:25

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Об этом Кирби сообщил в ходе спецбрифинга.
Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.

Сообщается, что это первый случай обвинения в адрес Северной Кореи. По мнению представителя Белого дома, между странами произошел обмен: Россия якобы поставила КНДР истребители и ракеты.

Ранее американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Скотт выступил с таким обращением из-за хакерской атаки на больницу Tampa General, которая произошла в мае этого года в штате Флорида.

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#кндр
#ракеты
#рф
#истребители
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«Позволит сохранить лицо»: Запад вскоре нанесет подлый удар по Украине
MWM: Запад заставит Киев пойти на мирные переговоры из-за конфликта в Израиле
13 октября 2023, 20:23

Фото: iStock/Silent_GOS

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта, западные страны могут вынудить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщает The Military Watch Magazine.
«В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», - прокомментировали ситуацию в MWM. 

Автор статьи напомнил, что украинские флаги, которые последние 1,5 года были развешены во всех крупнейших западных городах, внезапно, сменились израильскими. 

К тому же, ранее американский журналист Клейтон Моррис выяснил, что ввиду огромных потерь среди личного состава ВСУ, Киев начал мобилизовывать тяжелобольных людей.

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#всу
#киев
#израиль
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Богданов: Российские представители посетят Ближний Восток
13 октября 2023, 19:57

Фото: iStock/iDymax

Российские представители намерены посетить Ближний Восток на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявили замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Собираемся», - прокомментировал ситуацию Богданов, не уточнив, когда именно планируется поездка и какие страны российская делегация посетит.    

Ранее Богданов заявил, что Россия выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#мид рф
#израиль
#палестина
#сектор газа
#конфликт
#россия
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МИД России выступил против оккупации Израилем Газы
МИД России выступил против оккупации Израилем Газы в случае наземной операции
13 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции. Об этом Богданов сообщил журналистам.
Богданов отметил, что РФ выступает против оккупации. Он также сослался на резолюцию Совбеза ООН, согласно которой основу мира и безопасности составляет земля в обмен на мир.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам российского президента, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#земля
#израиль
#армия
#владимир путин
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#право
#государство
#оон
#рф
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Армия Израиля обнаружила и перехватила неопознанный объект с Ливана
13 октября 2023, 19:21

Фото: istockphoto.com/CatEyePerspective

Армия Израиля заявила об обнаружении неопознанного объекта, пересёкшего границу страны со стороны Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, неопознанный объект был перехвачен Армией Израиля.

Ранее сообщалось, что согласно информации Международной телерадиокомпании Al-Jazeera, два её сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.

А представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильтяне были вынуждены открыть ответный огонь после обстрела с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам. и взрыва в кибуце Ханита.

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#израиль
#армия
#военная
#конфликт
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Блинкен: США работают над созданием зон безопасности в секторе Газа
13 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/e-crow

В настоящий момент Соединенные Штаты работают над созданием зон безопасности в секторе Газа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США вместе с ведущими гуманитарными организациями работают над созданием зон безопасности в секторе Газа», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Ранее международная телерадиокомпания Al-Jazeera сообщила, что два ее сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.

До этого сообщалось о взрыве в кибуце Ханита на израильско-ливанской границе. В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что израильтяне ведут ответный артиллерийский огонь по территории Ливана. Когда ливанцы начали отстреливаться, ЦАХАЛ подключил к обстрелу тяжелые танки. Ранее была информация о трех взрывах возле ливанского поселка Дахир на границе с Израилем.

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#сектор газа
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