Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили в цветах украинского и американского флагов

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В Киеве монумент «Родина-мать» был освещен в цветах флагов Украины и США, говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».
«Используя монумент, который был воздвигнут во времена Советского Союза, Киев отдал дань уважения США в честь Дня независимости», — отмечается в сообщении.День независимости США отмечается ежегодно 4 июля и является празднованием принятия Декларации независимости в 1776 году, с помощью которой США заявили о своей независимости от Великобритании.
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