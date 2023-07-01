Моравецкий считает погромы во Франции ошибкой миграционной политики

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что погромы во Франции продемонстрировали ошибки миграционной политики ЕС
Погромы во Франции продемонстрировали ошибки миграционной политики Евросоюза. Матеуш Моравецкий считает, что нелегальная миграция привела Францию и Швецию «к бездне».
Политик напомнил, что Европейский Союз хотел заставить Польшу согласиться с нормами принудительного приёма мигрантов. В случае отказа страна должна была вносить крупную сумму за непринятых людей.
Моравецкий рассказал, что категорически не согласился с такими условиями из соображений безопасности в стране.
Проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов. Он вводит квоты на допуск нелегальных мигрантов и даёт возможность отказаться от этого при внесении в общий фонд Евросоюза взноса. Деньги будут потрачены на устройство мигрантов в других странах.
Венгрия и Польша выступали против, Болгария Литва, Мальта и Словакия не стали голосовать.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что беспорядки в стране спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы. Об этом сообщает РИА Новости.
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«В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», —прокомментировал случившееся Матеуш Моравецкий.
Моравецкий рассказал, что категорически не согласился с такими условиями из соображений безопасности в стране.
Проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов. Он вводит квоты на допуск нелегальных мигрантов и даёт возможность отказаться от этого при внесении в общий фонд Евросоюза взноса. Деньги будут потрачены на устройство мигрантов в других странах.
Венгрия и Польша выступали против, Болгария Литва, Мальта и Словакия не стали голосовать.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что беспорядки в стране спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы. Об этом сообщает РИА Новости.
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Мария Фирсова