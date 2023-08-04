Моравецкий отвесил «пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла

Фото: РИА Новости/Стрингер
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве. Об этом пишет издание Politico.
Авторы статьи отметили ухудшение отношений между Киевом и Варшавой в последние месяцы.
По словам обозревателей, между государствами изначально возник спор по поводу продовольствия, однако, в настоящее время он сдвигается в сторону ягод. Ранее, власти Варшавы продлили действие запрета на вывоз сельскохозяйственных товаров из Украины, так как экспорт продукции противоречит интересам польских аграриев.
Обострение ситуации произошло после того, как украинский МИД решил вызвать посла Польши. В свою очередь, премьер-министр страны Моравецкий вызвал украинского посла во внешнеполитическое ведомство страны. Тем самым, польский премьер «отвесил пощечину» президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на действия Киева.
Читайте также:
Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности
Зеленский: С начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе
Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью
По словам обозревателей, между государствами изначально возник спор по поводу продовольствия, однако, в настоящее время он сдвигается в сторону ягод. Ранее, власти Варшавы продлили действие запрета на вывоз сельскохозяйственных товаров из Украины, так как экспорт продукции противоречит интересам польских аграриев.
Читайте также:
Киев и Вашингтон начали переговоры по гарантиям безопасности
Зеленский: С начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе
Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью
Анастасия Крестьянова